Axios: Το Ιράν αναμένει έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη συμφωνία ανοίγματος του Ορμούζ

Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με διόδια για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αναμένει το Ιράν για την συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ομάν που προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται διπλωμάτη. Ο ίδιος ανέφερε ότι έγκριση αναμένεται να δοθεί σύντομα.

Νωρίτερα, το MS Now μετέδωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία-πλαίσιο, βάσει της οποίας το Ιράν και το Ομάν θα αναλάβουν από κοινού τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, την οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με διόδια για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη συμφωνία δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη.