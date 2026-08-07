Η UEFA συνεχίζει το μποϊκοτάζ του Μουντιάλ παρά την αναδίπλωση της FIFA

H ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι αυτή η εξέλιξη δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τη διοίκηση της FIFA.

Η UEFA ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αλλάξει στάση απέναντι στη FIFA, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας, Τζιάνι Ινφαντίνο, απέσυρε το σχέδιο πώλησης μεριδίου ιδιοκτησίας κι εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε επενδυτικά κεφάλαια και ζήτησε «συγνώμη» για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση.

Οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA είχαν αποφασίσει ομόφωνα στις 30 Ιουλίου, σε έκτακτη συνεδρίαση, να μποϊκοτάρουν κάθε διοργάνωση και εκδήλωση που σχετίζεται με τη FIFA, μετά την ανακοίνωση του σχεδίου του Ινφαντίνο για άντληση δισεκατομμυρίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, στο πλαίσιο ενός νέου οργανισμού με την ονομασία FIFA Forward Enterprise (FFE).

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έντονη αντίδραση της UEFA αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόσυρση του σχεδίου. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία υπογραμμίζει ότι αυτή η εξέλιξη δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τη διοίκηση της FIFA.

«Οι ομοσπονδίες-μέλη της UEFA ήταν απολύτως ξεκάθαρες σχετικά με τις προϋποθέσεις για την άρση της αποχής από τις διοργανώσεις της FIFA. Πρώτον, έπρεπε να αποσυρθούν οι προτάσεις για την πώληση των κορυφαίων διοργανώσεων και, δεύτερον, να δοθούν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά ανάλογη προσπάθεια αλλοίωσης του ποδοσφαίρου. Οι προϋποθέσεις αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί. Επιπλέον, η UEFA είχε καταστήσει σαφές στην ανακοίνωσή της το περασμένο Σάββατο ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στην προεδρία του Τζιάνι Ινφαντίνο. Η θέση αυτή παραμένει αμετάβλητη», ανέφερε η UEFA.

Την Τετάρτη (5/8), τα κορυφαία στελέχη της FIFA συναντήθηκαν εκτάκτως με τον Ινφαντίνο στο Μαρόκο. Μετά τη συνεδρίαση, η παγκόσμια ομοσπονδία παραδέχθηκε ότι έγιναν «λάθη» στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το σχέδιο για το FIFA Forward Enterprise και ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της, επειδή δεν είχαν συμμετάσχει στη σχετική διαδικασία.

Παράλληλα, η FIFA εξέφρασε εκ νέου την πλήρη εμπιστοσύνη της στον Ινφαντίνο, επισημαίνοντας ότι χωρίς τη δική του ηγεσία δεν θα είχε στεφθεί με επιτυχία το Παγκόσμιο Κύπελλο του φετινού καλοκαιριού. «Η ανώτατη διοίκηση της FIFA είναι απολύτως πεπεισμένη ότι τα αποτελέσματα της σημερινής συνάντησης θα ενισχύσουν τη διακυβέρνηση της ομοσπονδίας, θα συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προς τον οργανισμό και θα μας επιτρέψουν να προετοιμαστούμε για τις μεγάλες διοργανώσεις και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας», ανέφερε η FIFA.

Η UEFA, πάντως, απάντησε ότι ούτε η συνάντηση ούτε η ανακοίνωση της FIFA μεταβάλλουν τη στάση της. «Η χθεσινή ανακοίνωση ότι ορισμένοι άνθρωποι που εργάζονται για τον πρόεδρο της FIFA -και των οποίων η επαγγελματική πορεία εξαρτάται από την εύνοιά του- συμφωνούν μαζί του, δεν αλλάζει τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να απολαμβάνει τη στήριξη αρκετών ποδοσφαιρικών συνομοσπονδιών. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF) επιβεβαίωσε ομόφωνα ότι οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της εξακολουθούν να στηρίζουν τον πρόεδρο της FIFA, με το Μαρόκο να ετοιμάζεται να συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της CAF επαναβεβαιώνει ομόφωνα τη στήριξή της προς τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, και τον ευχαριστεί για τη διαχρονική υποστήριξή του προς το αφρικανικό ποδόσφαιρο», ανέφερε η συνομοσπονδία. Στο πλευρό του Ινφαντίνο τάχθηκε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού (FMF), εκπροσωπώντας μία από τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Η FMF στηρίζει την ηγεσία του προέδρου Ινφαντίνο στη συνεχιζόμενη προσπάθεια ανάπτυξης του ποδοσφαίρου μέσω της ενίσχυσης των θεσμών», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση της μεξικανικής ομοσπονδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ