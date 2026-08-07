Ειδήσεις | Ελλάδα

Φωτιά στη Σητεία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Φωτιά στη Σητεία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχλαδιά στην Σητεία Λασιθίου, στην Κρήτη.

Τελευταία ενημέρωση 23:19

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής 7-8-2026 στη θέση Αχλάδια Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Κρήτης.

Στο σημείο, που βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Σητείας, με υδροφόρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσής της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Τράπεζες: Στα 55,5 εκατ. ευρώ ο λογαριασμός από τα δάνεια του ν. Κατσέλη

Νέο Χωροταξικό Τουρισμού: Οι νέες «κόκκινες γραμμές» για το περιβάλλον και τι αλλάζει σε ξενοδοχεία, νησιά και επενδύσεις

Τα ανοιχτά μέτωπα για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας

tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Κρήτη
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider