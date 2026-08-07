Φωτιά στη Σητεία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αχλαδιά στην Σητεία Λασιθίου, στην Κρήτη.

Τελευταία ενημέρωση 23:19

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Παρασκευής 7-8-2026 στη θέση Αχλάδια Σητείας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, Κρήτης.

Στο σημείο, που βρίσκεται κοντά σε πάρκο με ανεμογεννήτριες, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Σητείας, με υδροφόρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση δεν έχει εξαπλωθεί, ενώ το έργο της κατάσβεσης καθιστούν δυσχερές και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για την διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσής της, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ