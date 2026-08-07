ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας - Χαιρετίζει η Λάιεν

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών 500% στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία.

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε, με συντριπτική πλειοψηφία, τη νέα δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, η οποία αφορά κυρίως τη βιομηχανία υδρογονανθράκων.

Το κείμενο αυτό, που πέρασε με ψήφους 86 υπέρ έναντι 11 κατά, θα πρέπει τώρα να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ωστόσο η ψηφοφορία θα καθυστερήσει τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω των θερινών διακοπών.

«Αυτός ο νόμος μας φέρνει πιο κοντά στο τέλος του πολέμου» μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζιμ Ρις, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. «Θα έχει αποφασιστικής σημασίας επιπτώσεις, πέραν των όσων μπορούν να επιτευχθούν στο πεδίο της μάχης, θα διακόψει τη ροή χρημάτων που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Πούτιν», πρόσθεσε στην ομιλία του πριν από την ψηφοφορία.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή δασμών 500% στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που εισάγονται από τη Ρωσία. Δασμοί ύψους 100% θα επιβληθούν στις πέντε κύριες χώρες εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου και αερίου, μεταξύ των οποίων είναι η Κίνα και η Ινδία.

Προβλέπονται επίσης κυρώσεις σε βάρος του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ στοχεύουν τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, τα πλοία που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει το εμπάργκο της Δύσης μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022.

Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του Λίντσεϊ Γκράχαμ, του Ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή που πέθανε αιφνιδίως στις 11 Ιουλίου και ο οποίος είχε αγωνιστεί για να επιβληθούν νέες κυρώσεις στη Μόσχα. Την παραμονή του θανάτου του ο Γκράχαμ ανακοίνωσε, μαζί με άλλους Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς συναδέλφους του, ότι κατέληξαν σε συμφωνία με τον Λευκό Οίκο για την υιοθέτηση νέων κυρώσεων στους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αφού μέχρι τότε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μπλόκαρε την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με τη Δημοκρατική Τζιν Σαχίν, «ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν καταλαβαίνει παρά μόνο την ισχύ και δεν ανταποκρίνεται παρά μόνο στην πίεση».

«Ο νόμος αυτός είναι η καλύτερη ευκαιρία μας για να γονατίσουμε τη ρωσική πολεμική μηχανή και να αναγκάσουμε τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Ορισμένοι Δημοκρατικοί ωστόσο θορυβήθηκαν από τις νέες εξουσίες που χορηγούνται στον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά το θέμα των δασμών. Ο Δημοκρατικός Ράφαελ Γουόρνοκ είπε ότι ο ειδικός εκπρόσωπος για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ έδωσε τελικά εγγυήσεις ότι οι δασμοί που θα επιβληθούν στις πέντε χώρες που εισάγουν ρωσικούς υδρογονάνθρακες θα καταργηθούν για την κάθε μια από αυτές όταν θα σταματά τις εισαγωγές.

Η πρεσβεία της Ρωσίας στις ΗΠΑ είχε καταδικάσει το νομοσχέδιο, εξηγώντας ότι, δεδομένου του πολέμου στο Ιράν, με την ενεργειακή κρίση να ελλοχεύει και τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται, παραμονές των ενδιάμεσων εκλογών, «οι κυρώσεις στη Ρωσία και τους εμπορικούς εταίρους της (…) θα ήταν εξαιρετικά αντιπαραγωγικές για τις ίδιες τις ΗΠΑ».

Λάιεν: «Να δείξουμε τι μπορούν να πετύχουν ιστορικοί εταίροι όταν δρουν μαζί»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε την έγκριση, από τη Γερουσία των ΗΠΑ, των σαρωτικών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας, ένα μέτρο που προωθούσε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως τον περασμένο μήνα.

«Μετά το 21ο πακέτο (κυρώσεων) της ΕΕ (σε βάρος της Ρωσίας), χαιρετίζω την έγκριση του Νόμου Γκράχαμ από τη Γερουσία των ΗΠΑ», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

«Από κοινού, ας στερέψουμε τα μέσα που διαθέτει η Ρωσία για να συνεχίζει έναν πόλεμο τον οποίο δεν μπορεί να κερδίσει. Με σκληρές, συμπληρωματικές κυρώσεις, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μπορούν και πάλι να δείξουν τι μπορούν να επιτύχουν οι ιστορικοί εταίροι όταν ενεργούν μαζί», πρόσθεσε.

Coming on the back of the EU’s 21st package, I welcome the US Senate’s adoption of the Graham Bill.



It honours a fierce believer in the power of coordinated sanctions to weaken Russia's war machine.



From Russian oligarchs to energy exports and the shadow fleet, every source of… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ