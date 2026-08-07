ΑΑΔΕ: Άνοιξε εκ νέου το σύστημα ΕΑΕ 2025 για διορθώσεις μετά την τελευταία πληρωμή

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Τα συστήματα θα παραμείνουν ανοικτά έως και την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.

Aνοίγει εκ νέου το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 μετά την τελευταία πληρωμή της ΕΑΕ 2025, ώστε οι δικαιούχοι παραγωγοί να προβούν σε συγκεκριμένες διορθώσεις ή/και συμπληρώσεις στοιχείων για αιτήσεις που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα:

1. Δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης των σταθερών στοιχείων και του τραπεζικού λογαριασμού

2. Οι παραγωγοί που έχουν επισυνάψει ήδη παραστατικά για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις μπορούν να διορθώσουν τα καταχωρημένα στοιχεία.

3. Οι παραγωγοί που έχουν ήδη επισυνάψει φορολογικά παραστατικά για τα οικολογικά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν ή/και να καταχωρήσουν τα πεδία στην καρτέλα «Οικολογικά Σχήματα» και να τροποποιήσουν την καταχώρηση για τον ιδιοπαραγώμενο σπόρο.

4. Δίνεται η δυνατότητα επισύναψης παραστατικών πώλησης σε κτηνοτρόφο.

5. Για τους παραγωγούς που έχουν ενεργά τεχνικά δελτία δίνεται η δυνατότητα:

α. Διόρθωσης των ημερομηνιών έναρξης και λήξης των μισθωτηρίων

β. Διόρθωσης στοιχείων άρδευσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου ειδικά για δικαιούχους της απονιτροποίησης

γ. Προσθήκης αιτήματος πληρωμής για την Ευζωία Χοίρων (Μ14.1)

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων ή/και καταχωρήσεων στο σύστημα «Καταχώρησης Ποσοτήτων Για Τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων» έτους ενίσχυσης 2025.

Τα συστήματα θα παραμείνουν ανοικτά έως και την Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 23:59.

Η ΑΑΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και να καταβληθούν οι προβλεπόμενες ενισχύσεις.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ψηφιακών παραστατικών διακίνησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:0020:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7) ακολουθώντας τη διαδρομή: Επιδόματα & Ενισχύσεις Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων και Αγροτών > Αγροτικές Ενισχύσεις > Τροποποιήσεις ΕΑΕ 2025.

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