Αμερικανός αξιωματούχος: «Αναμένεται σύντομα συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ»

«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.

Πρόοδος σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ και «αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

«Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς εμπόδια οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Όπως πάντα, οι ενέργειες των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συνδέονται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ιράν», πρόσθεσε.

Το Ιράν αναμένει έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Νωρίτερα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios μετέδωσε επικαλούμενο διπλωμάτη, πως το Ιράν αναμένει έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ και το Ομάν που προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Βάσει της συμφωνίας - πλαίσιο που έχει επιτευχθεί, το Ιράν και το Ομάν θα αναλάβουν από κοινού τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, την οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, τα πλοία δεν θα επιβαρύνονται με διόδια για τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, η στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη συμφωνία δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη.