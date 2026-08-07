Σκέρτσος: «Το ΠΑΣΟΚ υποκαθιστά την οικονομική ανάλυση με πολιτική προπαγάνδα»

«Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει τον εύκολο δρόμο της αντιπολίτευσης που υποκαθιστά την οικονομική ανάλυση με την πολιτική προπαγάνδα», αναφέρει.

Απάντηση στην ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την έκθεση του ΟΟΣΑ, δίνει, με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος. Η ανάρτηση έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο, «Αναλύσεις της παραλίας».

Η ανάρτηση, αναλυτικά, έχει ως εξής:

«Για ακόμη μία φορά, το ΠΑΣΟΚ - μάλλον από κάποια παραλία καθώς δεν δικαιολογείται τέτοια επιπολαιότητα - επιλέγει τον εύκολο δρόμο της αντιπολίτευσης που υποκαθιστά την οικονομική ανάλυση με την πολιτική προπαγάνδα.

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι ένα κόμμα που διεκδικεί να κυβερνήσει τη χώρα παρουσιάζει ως δήθεν 'κατάρρευση' της οικονομίας μια σύγκριση του πρώτου τριμήνου με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Πρόκειται για σύγκριση που κάθε πρωτοετής φοιτητής οικονομικών γνωρίζει ότι δεν προσφέρεται για ασφαλή οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους περιλαμβάνει δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα, αυξημένα εποχικά εισοδήματα από τον τουρισμό και άλλους παράγοντες που δημιουργούν ισχυρή εποχικότητα σε σχέση με το αμέσως επόμενο πρώτο τρίμηνο του έτους.

Γι' αυτό και όλες οι σοβαρές οικονομικές αναλύσεις αξιολογούν τα εισοδήματα σε ετήσια βάση, συγκρίνοντας κάθε τρίμηνο με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τι δείχνουν λοιπόν τα πραγματικά στοιχεία της Eurostat αλλά και του ΟΟΣΑ;

Το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά 3,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και διαμορφώθηκε στα 39,13 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο για πρώτο τρίμηνο από το 2010.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα διαχρονικά στοιχεία της Eurostat.

Σε πραγματικούς όρους, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών έχει αυξηθεί κατά 17,1% από το πρώτο τρίμηνο του 2019, έναντι 7,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 5,5% στην Ευρωζώνη. Καταγραφεί, δηλαδή, πολύ υψηλότερο ρυθμό αύξησης από την υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα.

Όλα τα υπόλοιπα είναι επιλεκτική κοπτορραπτική στατιστικών στοιχείων για να εξυπηρετηθεί ένα προαποφασισμένο πολιτικό αφήγημα.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε δύο εξηγήσεις: είτε δεν γνωρίζει πώς διαβάζονται οι οικονομικοί δείκτες, είτε το γνωρίζει και επιλέγει συνειδητά να παραπλανήσει τους πολίτες. Καμία από τις δύο εκδοχές δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Η κυβέρνηση δεν πανηγυρίζει. Γνωρίζει ότι η μάχη για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος συνεχίζεται καθημερινά κι ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει σημαντικό μέρος των αυξήσεων.

Γι' αυτό αυξάνουμε μισθούς και συντάξεις, μειώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, στηρίζουμε την απασχόληση και εφαρμόζουμε από την 1η Ιανουαρίου 2026 μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση που αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα εργαζομένων, νέων και οικογενειών με παιδιά από μισό έως 4 καθαρούς μισθούς.

Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι από πρόχειρες αναγνώσεις στατιστικών. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από την προπαγάνδα», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος.