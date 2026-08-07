Υπ. Παιδείας: 3,35 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών

Στη διάθεση 3.358.000 ευρώ για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης προχωρά το υπουργείο Παιδείας.

Στη διάθεση 3.358.000 ευρώ για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Φοιτητική Στέγη 2026-2035.

Η σχετική απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, αφορά την επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος στους δικαιούχους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, εξασφαλίζοντας την άμεση οικονομική στήριξη περισσότερων από 1.600 φοιτητών που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου για το οικονομικό έτος 2026 και κατανέμεται σε 2.353.000 ευρώ για τις σχολές του Ρεθύμνου και σε 1.005.000 ευρώ για τις σχολές του Ηρακλείου.

Το ύψος του στεγαστικού επιδόματος ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά δικαιούχο φοιτητή, ενώ για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό διαμορφώνεται στα 2.500 ευρώ.

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Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε σχετικά ότι: «Η φοιτητική στέγη δεν είναι μια δευτερεύουσα υποδομή. Είναι πολιτική ισότητας, προϋπόθεση ουσιαστικής πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση και κρίσιμο μέρος ενός νέου κοινωνικού συμβολαίου με τη νέα γενιά.

Με τη σημερινή απόφαση διαθέτουμε 3,358 εκατ. ευρώ για να στηρίξουμε άμεσα περισσότερους από 1.600 φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και τις οικογένειές τους. Το στεγαστικό επίδομα αποτελεί ένα αναγκαίο δίχτυ προστασίας απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης. Δεν αρκεί, όμως, από μόνο του.

Γι' αυτό εργαζόμαστε ταυτόχρονα για την πλήρη αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, την επαναλειτουργία ανενεργών κλινών, τη δημιουργία περίπου 8.600 νέων κλινών μέσω ΣΔΙΤ, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων και τη διαμόρφωση ενός ενιαίου, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος διαχείρισης της φοιτητικής στέγασης.

Στόχος μας είναι σαφής: κανένας νέος και καμία νέα να μη στερείται τη δυνατότητα να σπουδάσει εξαιτίας του κόστους στέγασης».

Η ευρύτερη Εθνική Στρατηγική για τη Φοιτητική Στέγη

Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα 12.116 δημόσιες φοιτητικές κλίνες, από τις οποίες περίπου 9.269 είναι λειτουργικές, για περισσότερους από 351.000 ενεργούς φοιτητές. Η δημόσια κάλυψη περιορίζεται στο 3-4%, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 15-18%.

Για την αντιμετώπιση αυτού του διαχρονικού ελλείμματος, η Εθνική Στρατηγική Φοιτητικής Στέγης συνδυάζει την ενίσχυση του στεγαστικού επιδόματος ως άμεσου μηχανισμού στήριξης, την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών και την επαναφορά ανενεργών κλινών σε λειτουργία, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία περίπου 600 νέων κλινών μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), με συνολική επένδυση 737,5 εκατ. ευρώ, καθώς και πρόγραμμα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης 17 κτηρίων φοιτητικών εστιών, συνολικού σχεδιαζόμενου προϋπολογισμού περίπου 224 εκατ. ευρώ, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.

Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων, η αγορά και ανακαίνιση κατάλληλων κτηρίων και η κοινωνική αντιπαροχή, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τις αιτήσεις, τη διαφανή μοριοδότηση, τη διαχείριση των διαθέσιμων κλινών και την παρακολούθηση των αναγκών σε πραγματικό χρόνο.

Νέα παρέμβαση στον «Ευαγγελισμό»

Παράλληλα με τη χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ για έργα συντήρησης και επισκευής των υποδομών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το υπουργείο ενεργοποίησε νέα πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 5.980.930 ευρώ, μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης ΥΠΑΙΘΑ 2026-2030.

Η πρόσκληση αφορά το έργο «Αποκατάσταση, στερέωση και αλλαγή χρήσης του κτηρίου του 'Ευαγγελισμού' στο Ηράκλειο Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης».

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ιστορικού διατηρητέου κτηρίου στο κέντρο του Ηρακλείου, με νέα χρήση προς όφελος της πανεπιστημιακής κοινότητας και της πόλης.

Πρόκειται για μια παρέμβαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή Γεώργιο Κοντάκη.