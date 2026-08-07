AI: Η νέα μηχανή της παγκόσμιας οικονομίας και οι κίνδυνοι της επενδυτικής έκρηξης

Η AI αλλάζει τα πάντα και επανακαθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Κινεί επενδύσεις, αναδιαμορφώνει την παραγωγή, εκτοξεύει αγορές, δημιουργεί πλούτο. Ωστόσο, αυξάνει και τους κινδύνους.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον απλώς τη μεγαλύτερη τεχνολογική επανάσταση της εποχής μας. Εξελίσσεται με ταχύτητα στον βασικό καταλύτη αναδιαμόρφωσης της παγκόσμιας οικονομίας, επηρεάζοντας επενδύσεις, χρηματοοικονομικές και χρηματοπιστωτικές αγορές, βιομηχανική παραγωγή, ενεργειακές υποδομές και τις ισορροπίες ισχύος μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων.

Από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη έως την Κίνα και τις αναδυόμενες οικονομίες, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις επενδύουν πρωτοφανή κεφάλαια στην ανάπτυξη υποδομών AI, δημιουργώντας έναν νέο οικονομικό κύκλο ανάπτυξης, αλλά και νέους κινδύνους. Η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, λειτουργώντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατραπεί σε βασικό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η AI μετατρέπεται σε βασικό μοχλό επενδύσεων, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Οι ΗΠΑ πρωταγωνιστούν σήμερα σε αυτή τη μετάβαση, ωστόσο αντίστοιχες επενδυτικές στρατηγικές αναπτύσσονται στην Ευρώπη, την Κίνα, τη Μέση Ανατολή και άλλες μεγάλες οικονομίες.

Η έκρηξη των επενδύσεων κινεί την οικονομία

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψουν τις ανάγκες υπολογιστικής ισχύος της AI, ενώ παράλληλα εκδίδουν χρέος δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις.

Η ραγδαία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων τροφοδοτεί τις κατασκευές, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει τα έσοδα των τοπικών αρχών. Την ίδια ώρα, το χρηματιστηριακό ράλι που πυροδοτήθηκε από την άνοδο των μετοχών κατασκευαστών μικροτσίπ και άλλων εταιρειών που επωφελούνται από την έκρηξη της AI έχει εκτοξεύσει τον πλούτο των αμερικανικών νοικοκυριών, ενισχύοντας κατ’ επέκταση και την καταναλωτική δαπάνη.

Η ίδια δυναμική καταγράφεται, σε διαφορετική κλίμακα, και διεθνώς. Η αυξανόμενη ζήτηση για μικροτσίπ, υπολογιστική ισχύ, ηλεκτρική ενέργεια, δίκτυα και κέντρα δεδομένων αναδιαμορφώνει τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνει τις επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών για την προσέλκυση τεχνολογικών κεφαλαίων.

Συνολικά, οι παράγοντες αυτοί εκτιμάται ότι ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο της πρόσφατης οικονομικής ανάπτυξης των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Oxford Economics, Μάικλ Πιρς.

Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η δυναμική;

Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη γίνεται η εξάρτηση των οικονομιών από την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο αυξάνονται και οι κίνδυνοι. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα συμβεί εάν αυτή η δυναμική επιβραδυνθεί ή ανακοπεί.

«Σε μεγάλο βαθμό, αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία κινείται από την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε στη WSJ ο οικονομολόγος της Barclays, Τζόναθαν Μίλαρ. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η οικονομία θα ήταν εξίσου ανθεκτική χωρίς αυτή την ώθηση».

Η ακριβής αποτίμηση της συμβολής της AI στην οικονομική ανάπτυξη δεν είναι εύκολη υπόθεση και ενέχει περιθώρια σφάλματος. Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η επίδρασή της είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Τα πρόσφατα στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ, το οποίο αποτυπώνει την οικονομική δραστηριότητα με βάση την παραγωγή της χώρας, έδειξαν ότι οι επιχειρηματικές επενδύσεις σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζουν να αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

Σε ολόκληρο τον κόσμο, κυβερνήσεις και επιχειρήσεις ανακοινώνουν επενδυτικά σχέδια εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για νέες μονάδες παραγωγής ημιαγωγών, ενεργειακές εγκαταστάσεις, δίκτυα οπτικών ινών και υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν θέση στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δαπάνες στις ΗΠΑ για λογισμικό, κατασκευή κέντρων δεδομένων, καθώς και για εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών ανήλθαν, σε ετήσια βάση, περίπου στο 1,5 τρισ. δολάρια, έναντι περίπου 1 τρισ. δολαρίων πριν από δύο χρόνια.

Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πρόσθετες επενδύσεις και σε άλλες κατηγορίες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, όπως συστήματα ψύξης και εφεδρικές γεννήτριες.

Επιπλέον, σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά εισαγόμενα προϊόντα, όπως οι μνήμες μικροτσίπ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μεταφράζεται άμεσα σε αύξηση της αμερικανικής παραγωγής ή του ΑΕΠ.

Και αυτό καταδεικνύει ότι η AI δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική επανάσταση, αλλά και γεωοικονομικό παράγοντα, καθώς η πρόσβαση σε προηγμένους ημιαγωγούς, κρίσιμες πρώτες ύλες και ενεργειακές υποδομές αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου.

Να σημειωθεί ότι μόνο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ευθύνονται σχεδόν για το ένα τέταρτο της πρόσφατης αύξησης του αμερικανικού ΑΕΠ.

Το χρηματιστήριο ως μοχλός ανάπτυξης

Η αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο τη Wall Street. Αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφονται και σε άλλες μεγάλες χρηματιστηριακές αγορές, καθώς οι επενδυτές στρέφουν ολοένα περισσότερα κεφάλαια σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των ημιαγωγών, του cloud computing, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και του λογισμικού.

Η καθαρή περιουσία των αμερικανικών νοικοκυριών ανήλθε το πρώτο τρίμηνο στα 174 τρισ. δολάρια, αυξημένη κατά 13 τρισ. δολάρια σε σχέση με έναν χρόνο πριν, κυρίως χάρη στην άνοδο των μετοχών, σύμφωνα με στοιχεία της Fed.

Έκτοτε, ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά περίπου 15%, γεγονός που σημαίνει ότι η συνολική περιουσία των νοικοκυριών πιθανότατα έχει αυξηθεί κατά αρκετά ακόμη τρισεκατομμύρια δολάρια. Η άνοδος αυτή τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τον ενθουσιασμό των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Όταν αυξάνεται ο πλούτος των νοικοκυριών, αυξάνονται και οι καταναλωτικές δαπάνες. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι για κάθε επιπλέον δολάριο χρηματιστηριακού πλούτου, οι καταναλωτές δαπανούν μερικά σεντ περισσότερο, με τη μεγαλύτερη επίδραση να καταγράφεται στα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, τα οποία κατέχουν και το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών.

Χωρίς αυτή την επενδυτική έκρηξη, είναι σαφές ότι η οικονομία θα κινούνταν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, σημειώνουν αναλυτές.

Οι κίνδυνοι πίσω από την έκρηξη της AI

Καθώς όμως η τεχνητή νοημοσύνη απορροφά ολοένα περισσότερα κεφάλαια, ενέργεια και ανθρώπινο δυναμικό, εντείνονται οι ανησυχίες ότι άλλοι παραγωγικοί τομείς ενδέχεται να υποεπενδυθούν, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, στις πρώτες ύλες και στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται η τεχνητή νοημοσύνη να απορροφά τόσο μεγάλο μέρος των διαθέσιμων πόρων ώστε να στερεί επενδύσεις από άλλους τομείς της οικονομίας.

Γη, οικοδομικά υλικά και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που σήμερα κατευθύνονται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων θα μπορούσαν υπό διαφορετικές συνθήκες να αξιοποιηθούν αλλού.

«Δεν μπορείς απλώς να αφαιρέσεις την AI από την εξίσωση και να υποθέσεις ότι όλα τα υπόλοιπα θα παραμείνουν ίδια», επισημαίνει στη WSJ ο οικονομολόγος της JPMorgan Chase, Μάικλ Φερόλι. «Η οικονομική δραστηριότητα και η επενδυτική ευφορία που δημιουργεί η AI ενδέχεται να περιορίζουν άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας».

Η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλει επίσης στις πληθωριστικές πιέσεις, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Ενδεικτικά, το iPhone 18 Pro που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο θα μπορούσε να κοστίζει λιγότερο εάν δεν είχαν αυξηθεί τόσο έντονα οι τιμές των μικροτσίπ μνήμης.

Η επενδυτική φρενίτιδα συνεχίζεται

Παρά τις πρόσφατες πιέσεις που δέχθηκαν ορισμένες μετοχές του κλάδου της AI, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επενδυτική έκρηξη θα συνεχιστεί.

Σύμφωνα με τη FactSet, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των πέντε μεγάλων εταιρειών του κλάδου - Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle - αναμένεται να προσεγγίσουν τα 4 τρισ. δολάρια την τετραετία έως το 2029, ποσό αυξημένο κατά περισσότερα από 300 δισ. δολάρια σε σχέση με τις προβλέψεις που διατυπώνονταν μόλις πριν από έναν μήνα.

Ωστόσο, μια σοβαρή αναταραχή στις αγορές θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την εικόνα. Το ίδιο ισχύει και για την αγορά ομολόγων, η οποία χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό κύμα.

Η Barclays εκτιμά ότι οι εκδόσεις ομολόγων των πέντε μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, μαζί με τη SpaceX, θα φτάσουν φέτος τα 285 δισ. δολάρια, έναντι 109 δισ. δολαρίων πέρυσι.

«Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει πλέον σχεδόν τα πάντα», καταλήγει ο Τζόναθαν Μίλαρ. Μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας βασίζεται πλέον στη συνέχιση αυτής της επενδυτικής δυναμικής.

Η AI εξελίσσεται σταδιακά σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας, επηρεάζοντας την ανάπτυξη, τις κεφαλαιαγορές, το διεθνές εμπόριο και τη γεωπολιτική ισορροπία ισχύος. Το αν όμως η σημερινή επενδυτική έκρηξη θα μετατραπεί σε μια μακροχρόνια αναπτυξιακή επανάσταση ή σε μια νέα φούσκα θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες οικονομικές δοκιμασίες της επόμενης δεκαετίας.