Απώλειες στη Wall Street λόγω της αβεβαιότητας για το Ορμούζ

Στο ταμπλό, η μετοχή της Sandisk αποδυναμώθηκε 6,81% αφότου ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο που απογοήτευσαν τους αναλυτές.

Πτωτικά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στη Wall Street με τους δείκτες να απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τα υψηλά που κατέγραψαν στις αρχές τις εβδομάδας, λόγω της αβεβαιότητας για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφαλίζει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars, το Ιράν εξετάζει νομοσχέδιο για περιορισμό διέλευσης «εχθρικών» πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ το οποίο θα προβλέπει την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε 0,85% στις 53.885 μονάδες και ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε 0,18% στις 7.709 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε πτώση 0,06% στις 26.348 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Sandisk αποδυναμώθηκε 6,81% αφότου ανακοίνωσε αποτελέσματα για το δ' τρίμηνο που απογοήτευσαν τους αναλυτές.

Από την άλλη, η μετοχή της Diageo, της μεγαλύτερης εταιρείας αλκοολούχων ποτών στον κόσμο με brands όπως Jonnie Walker, Smirnoff και Tanqueray, σημείωσε άνοδο 4,94% αφότου παρουσίασε ένα πλάνο για εξοικονόμηση 1,2 δισ. δολαρίων σε ορίζοντα τριετίας.

Επιπλέον, η μετοχή της Warner Bros ενισχύθηκε 1,77% παρά την πτώση των εσόδων που σημείωσε καθώς τα κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 0,06 δολ., ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για ζημία 0,15 δολαρίων κατά 0,21 δολάρια.

«Μετά από ένα ράλι που οδήγησε τον S&P 500 σε άνοδο άνω του 5% και τις τεχνολογικές μετοχές σχεδόν 11% υψηλότερα, μια παύση είναι φυσιολογική και υγιής. Μέρος της σημερινής διόρθωσης αντανακλά την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές τοποθετούνται ενόψει της αυριανής έκθεσης για την απασχόληση», υποστήριξε ο επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Truist, Κιθ Λέρνερ.

Στα μάκρο της ημέρας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου, 199.000 Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 1.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 33.429 απολύσεις τον Ιούλιο, μειωμένες από τις 46.000 του Ιουνίου, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas την Πέμπτη.