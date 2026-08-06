Οι ελληνικές scale-ups επιχειρήσεις στρέφονται στην ανάπτυξη - Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση

Οι ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης διατηρούν την αισιοδοξία τους για την πορεία τους τα επόμενα χρόνια, ωστόσο το βασικό ζητούμενο είναι η προσέλκυση νέων πελατών και η ενίσχυση της εμπορικής ανάπτυξής τους.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης διατηρούν την αισιοδοξία τους για την πορεία τους τα επόμενα χρόνια, ωστόσο το βασικό ζητούμενο δεν είναι, πλέον, η εξασφάλιση χρηματοδότησης, αλλά η προσέλκυση νέων πελατών και η ενίσχυση της εμπορικής ανάπτυξής τους.

Παράλληλα, η διεθνής επέκταση αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέες αγορές για να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Τα στοιχεία προκύπτουν από την ετήσια έρευνα της Deloitte για τις scale-ups στην περιοχή EMEA, στην οποία συμμετείχαν και 100 ελληνικές επιχειρήσεις.

Τα βασικά ευρήματα για την Ελλάδα:

Στην έρευνα συμμετείχαν 100 ελληνικές scale-ups, που αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού δείγματος, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής μετά το Βέλγιο.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφουν δείκτη αισιοδοξίας 8,1/10, υψηλότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τις σκανδιναβικές χώρες.

Μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί, πλέον, η προσέλκυση πελατών και η εμπορική ανάπτυξη, ξεπερνώντας τη χρηματοδότηση.

Το 57% δίνει προτεραιότητα στη διεύρυνση του πελατολογίου, στην αύξηση των εσόδων και στη διείσδυση σε νέες αγορές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τον βασικό προορισμό διεθνούς επέκτασης για το 24% των ελληνικών scale-ups, ενώ ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο (12%) και η Γερμανία (9%).

Το 66% αναζητεί νέα χρηματοδότηση, αλλά μόλις το 33% διαθέτει οργανωμένο σχέδιο στρατηγικής εξόδου (exit planning), το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της έρευνας.

Η Ελλάδα καταγράφει 34% πάγωμα προσλήψεων, κυρίως λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Μία στις πέντε ελληνικές scale-ups (20%) δηλώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ακόμη δεν έχει ουσιαστικό επιχειρηματικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές της.

Σε επίπεδο EMEA, η έρευνα δείχνει ότι το οικοσύστημα των scale-ups παραμένει ισχυρά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη. Το 90% των επιχειρήσεων εκφράζει θετικές προοπτικές για το μέλλον, ενώ το 62% δηλώνει βέβαιο ότι θα διατηρήσει ή θα επιταχύνει την αναπτυξιακή πορεία του. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το 60% των επιχειρήσεων είναι πλέον η ζήτηση της αγοράς και η εμπορική ανάπτυξη, ενώ το 70% αναζητεί πρόσθετη χρηματοδότηση.

Παράλληλα, περισσότερες από τις μισές scale-ups επενδύουν σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και προηγμένου αυτοματισμού, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να μετατρέψουν τη ζήτηση σε έσοδα, να επεκταθούν σε νέες αγορές και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά την Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης στην περιοχή EMEA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ