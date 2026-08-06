Ο Ζελένσκι θα επισκεφθεί τη Σερβία για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος πολλαπλασιάζει τα ταξίδια του στο εξωτερικό για να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί το Σάββατο τη Σερβία, στο πρώτο του ταξίδι σε αυτή τη χώρα, παραδοσιακό σύμμαχο της Μόσχας, μετά τη ρωσική εισβολή, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος.

«Πρέπει να αποσπάσουμε τους Σέρβους από το στρατόπεδο της Ρωσίας», εκτίμησε η πηγή αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Το ταξίδι του Ζελένσκι είναι «χαστούκι για τους Ρώσους», πρόσθεσε. «Κανείς δεν θα μπορεί πλέον να πει ότι η Σερβία είναι αποκλειστικό προνομιακό πεδίο της Ρωσίας και η Ζελένσκι δεν πηγαίνει εκεί», υπογράμμισε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πολλαπλασιάζει τα ταξίδια του στο εξωτερικό για να εξασφαλίσει διεθνή στήριξη στο Κίεβο. Δεν έχει επισκεφθεί το Βελιγράδι από το 2019, όταν ανέλαβε την εξουσία.

Η Σερβία είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που δεν υιοθέτησε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα για τον ανεφοδιασμό της σε φυσικό αέριο. Όμως ταυτόχρονα είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να διατηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία για να διαφυλάξει τις σχέσεις της τόσο με τις Βρυξέλλες όσο και με τη Ρωσία.

Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς συναντήθηκε τον Μάιο του 2025 με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, αν και οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν να επισκεφθούν τη Ρωσία μετά την εισβολή. Λίγες εβδομάδες αργότερα πήγε στην Ουκρανία για μια περιφερειακή σύνοδο -η πρώτη του επίσκεψη μετά την έναρξη του πολέμου- αλλά αρνήθηκε να υπογράψει την κοινή διακήρυξη που καταδίκαζε «τον βάναυσο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ