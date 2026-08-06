Η ελληνική startup Omilia άντλησε 67 εκατ. δολάρια και ανοίγει γραφείο στις ΗΠΑ

Η Omilia αναπτύσσει λύσεις Agentic Customer Experience για τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Η ελληνική startup τεχνητής νοημοσύνης Omilia εξασφάλισε χρηματοδότηση 67 εκατ. δολαρίων από γύρο χρηματοδότησης Series B. Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την επιτάχυνση της ανάπτυξής της στη Βόρεια Αμερική συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος του πρώτου γραφείου της στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής την Expedition Growth Capital, μια διατλαντική εταιρεία επενδύσεων με εξειδίκευση σε εταιρείες λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης.

Η Omilia αναπτύσσει λύσεις Agentic Customer Experience (πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης που αυτοματοποιούν και αναβαθμίζουν την εμπειρία πελάτη) για τις μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές επιχειρήσεις παγκοσμίως και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται συχνά σε αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους, όπως ο τραπεζικός τομέας, οι ασφαλίσεις και η υγεία, όπου η ασφάλεια, η δυνατότητα κλιμάκωσης και η προβλεψιμότητα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις.

Στους πελάτες της περιλαμβάνονται οι Capital One, Discover, RBC, Taco Bell, DWP και PSEG. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, με προτεραιότητα στη φωνητική επικοινωνία (voice-first AI), βασίζεται εξ ολοκλήρου στη δική της ιδιόκτητη τεχνολογία Agentic Voice AI και υποστηρίζει τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας και συμμόρφωσης που απαιτούνται από μεγάλους οργανισμούς, όπως τα FedRAMP, PCI-DSS, SOC 2, HIPAA και GDPR.

Η Omilia λειτουργεί σήμερα μερικές από τις μεγαλύτερες υλοποιήσεις agentic voice AI που βρίσκονται σε λειτουργία παγκοσμίως. Σε αυτές περιλαμβάνεται μια τράπεζα Tier 1 στις ΗΠΑ, η οποία διαχειρίζεται περισσότερες από 1 εκατομμύριο κλήσεις την ημέρα, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποστήριξης εργαζομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω AI για πολυεθνική αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία, που εξυπηρετεί πάνω από 600.000 κλήσεις ημερησίως.

Σημειώνεται πως από την τελευταία χρηματοδότηση Series A, η Omilia έχει αυξήσει τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδά της κατά περισσότερο από 10 φορές, ξεπερνώντας τα 60 εκατ. δολάρια, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στο ενδιάμεσο διάστημα.

«Η Omilia αναπτύσσεται δυναμικά εδώ και πολλά χρόνια και αυτή η δυναμική επιταχύνεται πλέον, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Δημήτρης Βάσσος, CEO και συνιδρυτής της Omilia.

«Η Omilia Cloud Platform έχει εξελιχθεί σε μια βασική υποδομή για τις αλληλεπιδράσεις των πελατών μας με τα εκατομμύρια των τελικών χρηστών τους καθημερινά. Οι πρωτοποριακοί Self-Learning CX Agents που έχουμε αναπτύξει θέτουν ένα νέο πρότυπο στην αγορά των contact centers. Αυτή η χρηματοδότηση θα επιταχύνει τη διάθεση αυτής της ισχυρής τεχνολογίας σε ακόμη περισσότερους μεγάλους επιχειρησιακούς πελάτες, οι οποίοι αναζητούν μια κορυφαία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για τον μετασχηματισμό των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών τους», πρόσθεσε.