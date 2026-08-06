Πτώση για τον χρυσό μετά το υψηλό επτά εβδομάδων με φόντο το Ιράν

Ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,3% στα 4.233 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Ιουνίου.

Ο χρυσός έκλεισε με πτώση την Πέμπτη, ενώ ενδοσυνεδριακά σκαρφάλωσε σε υψηλό επτά εβδομάδων, καθώς η άνοδος στο πετρέλαιο μετά την είδηση πως το Ιράν εξετάζει περιορισμούς στη διέλευση «εχθρικών πλοίων» στο Ορμούζ αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και ενίσχυσαν τα στοιχήματα για αύξηση επιτοκίων.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot υποχώρησε 0,3% στα 4.233 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τις 18 Ιουνίου. Την Τετάρτη, η τιμή του χρυσού κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Φεβρουάριο. Τα futures των ΗΠΑ σημειώνουν απώλειες 0,3% στα 4.291,3 δολάρια.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν Fars, μετέδωσε επικαλούμενο βουλευτή, ότι επιτροπή του κοινοβουλίου εξετάζει προσχέδιο νόμου που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, και άλλα «εχθρικά κράτη» από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το σχέδιο νόμου του Ιράν πιθανώς θα έχει αντίκτυπο λόγω της κλιμάκωσης του πληθωρισμού, εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου επιδοθούν ξανά σε ράλι», δήλωσε ο Τζιμ Γουίκοφ, αναλυτής αγοράς στην American Gold Exchange.

Οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, καθώς οι παραγωγοί μετακυλύουν το κόστος στους καταναλωτές, ωθώντας τις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν μια στάση «υψηλότερων επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις.

Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι επενδυτές αποτιμούν επί του παρόντος περίπου 57% πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας τον Σεπτέμβριο και 84% πιθανότητα αύξησης τον Δεκέμβριο.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε 1,5% στα 61,13 δολάρια ανά ουγγιά. Η πλατίνα έπεσε κατά 0,7% στα 1.723,20 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε κατά 0,6% στα 1.371 δολάρια.

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