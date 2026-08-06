Ο Γκουτέρες ζητά άμεσο τερματισμό των επιθέσεων κατά αμάχων σε Ουκρανία και Ρωσία

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε παράλληλα τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, «συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής της στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Τις τελευταίες μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας καταδίκασε έντονα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Σύμφωνα με δήλωση που αποδίδεται στον εκπρόσωπό του, οι επιθέσεις φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων αμάχων, καθώς και εκτεταμένες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε παράλληλα τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης, «συμπεριλαμβανομένης της επέκτασής της στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Στο πλαίσιο αυτό, καταδίκασε επίσης τις πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αρκετές περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, οι οποίες, σύμφωνα με τις αναφορές, προκάλεσαν απώλειες μεταξύ αμάχων και ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές.

Όπως επισημαίνεται στη δήλωση, οι τελευταίες επιθέσεις εντάσσονται σε ένα «ανησυχητικό μοτίβο κλιμακούμενων πληγμάτων κατά κατοικημένων περιοχών», το οποίο φέρεται να έχει οδηγήσει σε αύξηση-ρεκόρ του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων και σε εκτεταμένες καταστροφές κατοικιών και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, καθώς και, ολοένα περισσότερο, στη Ρωσική Ομοσπονδία.

«Οι επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών συνιστούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», τονίζεται.

Ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε ακόμη τη βαθιά ανησυχία του για τους αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια και την προστασία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, καθώς και για τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, καθώς και την προστασία των πολιτικών λιμένων και των θαλάσσιων υποδομών.

Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε την έκκληση του για «επείγουσα αποκλιμάκωση», η οποία θα οδηγήσει σε «πλήρη, άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός» και σε μια «δίκαιη, βιώσιμη και συνολική ειρήνη», σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ