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ΗΠΑ: Κάτω από 200.000 αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα

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ΗΠΑ: Κάτω από 200.000 αιτήσεις για επίδομα ανεργίας για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα
Επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ
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Από την άλλη, ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων, που αποτελεί μία ένδειξη του ρυθμού των προσλήψεων, αυξήθηκε στα 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα.

Χαμηλότερα από τις 200.000 παρέμειναν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου, 199.000 Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, αριθμός αυξημένος κατά 1.000 σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg έκανε λόγο για 205.000 αιτήσεις.

Από την άλλη, ο αριθμός των συνεχιζόμενων αιτήσεων, που αποτελεί μία ένδειξη του ρυθμού των προσλήψεων, αυξήθηκε στα 1,8 εκατ. την περασμένη εβδομάδα, έναντι 1,78 εκατ. αιτήσεων μία εβδομάδα νωρίτερα.

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tags:
ΗΠΑ
Επίδομα ανεργίας
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