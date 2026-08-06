Ο Τραμπ δηλώνει «πολύ ικανοποιημένος» από το έργο του Πιτ Χέγκσεθ στο υπουργείο Άμυνας

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τη δουλειά που κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος» με τη δουλειά που κάνει στο Πεντάγωνο ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα ότι οι δύο τους έχουν συγκρουστεί με αφορμή τις ελλείψεις πυρομαχικών για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος με τη δουλειά που κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα το CNN και η Washington Post, ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και σε αντιαεροπορικά συστήματα αναχαίτισης, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ έναντι του Ιράν.

Σύμφωνα με το CNN, ο αμερικανικός στρατός «έχει εξαντλήσει σχεδόν το 80%» των αποθεμάτων πυρομαχικών για το σύστημα αναχαίτισης THAAD.

Η Washington Post έγραψε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε «να ξεσπάσει η απογοήτευσή του» σχετικά με τις ελλείψεις αυτές και «απαίτησε εξηγήσεις» από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ «αναφορικά με τις αιτίες για τις οποίες είχε προφανώς παραπλανηθεί».

Την Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ και ο ομόλογός της του Πενταγώνου Σον Παρνέλ διέψευσαν κατηγορηματικά αυτές τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ