Οπλισμένα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν 10 παραβάσεις και 17 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη την Πέμπτη.

Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη την Πέμπτη.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, συνολικά οκτώ τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν 10 παραβάσεις και 17 παραβιάσεις στο κεντρικό, νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά αεροσκάφη.

Ειδικότερα, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-52 έκανε 1 παράβαση και πέντε παραβιάσεις, πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έκαναν 8 παραβάσεις και 10 παραβιάσεις ενώ ένα ζεύγος οπλισμένων F-16 έκανε μια παράβαση και δύο παραβιάσεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.