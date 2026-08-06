ΑΔΜΗΕ: Διατηρεί την τεχνική ηγεσία κατά την κατασκευή του Great Sea Interconnector

Η ανακοίνωση ήρθε σε συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη την Τετάρτη για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της GSI.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει στρατηγικός μέτοχος, στην εταιρεία ειδικού σκοπού Great Sea Interconnector, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση της κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί, αναφέρει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, επισημαίνει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω της συμμετοχής της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Η ανακοίνωση ήρθε σε συνέχεια της συμφωνίας που υπεγράφη την Τετάρτη για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της GSI, καθώς και συμφωνίας μεταξύ της GSI, της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της εταιρείας Nexans για τη διενέργεια των απαιτούμενων θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με τον διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 5 Αυγούστου 2026 υπογράφηκαν συμφωνίες σχετικά με την εταιρεία ειδικού σκοπού “Great Sea Interconnector” (GSI), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ειδικότερα, υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της GSI, καθώς και συμφωνία μεταξύ της GSI, της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και της εταιρείας Nexans για τη διενέργεια των απαιτούμενων θαλάσσιων ερευνών βυθού.

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει στρατηγικός μέτοχος, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση της κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις μέσω της συμμετοχής της κατά 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω ουσιώδη εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.