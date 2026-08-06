Άνοδος σχεδόν 4% για το πετρέλαιο καθώς το Ιράν εξετάζει περιορισμούς στο Ορμούζ

Το Brent ενισχύθηκε 4,12% στα 82,72 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 3,48% στα 77,84 δολάρια ανά βαρέλι.

Ανοδικά κινήθηκε την Πέμπτη το πετρέλαιο καθώς το Ιράν εξετάζει νομοσχέδιο για περιορισμό διέλευσης «εχθρικών» πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η αισιοδοξία για αποκατάσταση της κυκλοφορίας από τη συμφωνία Ιράν - Ομάν περιορίστηκε.

Σε αυτό το κλίμα, το Brent ενισχύθηκε 3,8% στα 82,49 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε άνοδο 2,8% στα 77,29 δολάρια ανά βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το πετρέλαιο έχει υποχωρήσει κατά 8% έπειτα από δηλώσεις των Τραμπ, Μπέσεντ και Ρούμπιο ότι πλησιάζει η επίτευξη συμφωνίας για την αύξηση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο του Ιράν Fars, μετέδωσε επικαλούμενο βουλευτή, ότι επιτροπή του κοινοβουλίου εξετάζει προσχέδιο νόμου που θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, και άλλα «εχθρικά κράτη» από τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστίμων που θα φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου του πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως το Ιράν και το Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του Ορμούζ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ δήλωσε πως μια κοινή ανακοίνωση βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτα μέρη.

Μια προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για να βοηθήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν θα έδινε στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Κόλπο μέσω του Ορμούζ, δήλωσαν στο Reuters την Τετάρτη ανώτερη ιρανική πηγή και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι, μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις μέχρι στιγμής προς το Ιράν.