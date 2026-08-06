Νέος γύρος χρηματοδότησης 8 δισ. δολαρίων για τη DeepSeek

η Monolith Management βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η DeepSeek επανεκκίνησε τον δεύτερο γύρο χρηματοδότησής της, επιδιώκοντας να αντλήσει σχεδόν 8 δισ. δολάρια, ενώ η Monolith Management βρίσκεται σε συνομιλίες για να συμμετάσχει, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η DeepSeek επιδιώκει αποτίμηση σχεδόν 500 δισ. γουάν (74 δισ. δολάρια).

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και λεπτομέρειες, όπως το ύψος της χρηματοδότησης, ο χρόνος ολοκλήρωσής της ή η λίστα των επενδυτών, ενδέχεται να αλλάξουν, ανέφεραν οι πηγές.

Η επανέναρξη έρχεται μετά την απόφαση της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης να διακόψει τη διαδικασία τον περασμένο μήνα, εξαιτίας της δυσαρέσκειας που προκλήθηκε από διαρροές σχολίων του ιδρυτή της εταιρείας προς επενδυτές.