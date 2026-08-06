Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Σκύρο και Φάρσαλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί, τόσο από αέρος, όσο και από ξηράς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα της Σκύρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί, τόσο από αέρος, όσο και από ξηράς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, για την ενίσχυση των επίγειων δυνάμεων μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κύμης 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει ο δήμος Σκύρου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Ευβοίας.

Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρήνη Φαρσάλων. Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη. Υδροφόρες του Δήμου Φαρσάλων συμμετέχουν επίσης στην επιχείρηση.

Στις 17:20 εστάλη μήνυμα μέσω του 112 προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, με οδηγίες για την προστασία τους. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς