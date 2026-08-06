Diageo: Το πρόγραμμα περικοπών 1 δισ. δολ. ανεβάζει τη μετοχή 7%

Ένα πρόγραμμα μείωσης κόστους κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε διάστημα τριών ετών παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Diageo, Ντέιβ Λιούις.

Ένα πρόγραμμα μείωσης κόστους κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε διάστημα τριών ετών παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Diageo, Ντέιβ Λιούις, καθώς προχωρά στην αναδιάρθρωση του βρετανικού κολοσσού των αποσταγμάτων, προβλέποντας παράλληλα την επιστροφή της εταιρείας στην ανάπτυξη.

Μετά την είδηση, η μετοχή της μεγαλύτερης εταιρεία οινοπνευματωδών ποτών στον κόσμο, της οποίας τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν από το ουίσκι Johnnie Walker και την βότκα Smirnoff, μέχρι το τζιν Tanqueray και το ρούμι Captain Morgan, ενισχύεται άνω του 7%. Νωρίτερα, είχε φτάσει και στο +11%, το μεγαλύτερο ενδοσυνεδριακό κέρδος από το 2020,

«Αυτή η νέα στρατηγική, που εφαρμόζεται με ένα νέο, πιο ευέλικτο, ανταγωνιστικό και οικονομικά αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο, μας δίνει την πεποίθηση ότι μπορούμε να επαναφέρουμε την Diageo σε μια επιχείρηση που δημιουργεί σταθερά αξία για τους μετόχους», δήλωσε ο CEO σε ανακοίνωσή του.

Ο Λιούις προσπαθεί να αναδιαρθρώσει μια εταιρεία όπου η ανάπτυξη έχει υποχωρήσει και οι μετοχές της έχουν μειωθεί περισσότερο από το μισό από την κορύφωσή τους λόγω της πανδημίας. Αυτό συμβαίνει καθώς οι καταναλωτές μειώνουν την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ η στρατηγική της Diageo να επικεντρωθεί σε ποτά υψηλής ποιότητας ήταν μη ρεαλιστική σε μια εποχή με προϋπολογισμούς επιρρεπείς στον πληθωρισμό.

Ο Λιούις σημείωσε την Πέμπτη ότι υπάρχει «σκληρή δουλειά μπροστά μας», ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική, όπου οι οργανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 8,4% κατά το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου. Η εταιρεία αναμένεται να επενδύσει σε μάρκες σε ανταγωνιστικές κατηγορίες, βελτιώνοντας την εξυπηρέτηση πελατών και εξορθολογίζοντας τις λειτουργίες.

Οι οργανικές καθαρές πωλήσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές φέτος, μετά από πτώση 2% κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου, η οποία ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Πέρυσι, η εταιρεία είχε εγκαταλείψει τον μακροχρόνιο στόχο της για αύξηση των πωλήσεων κατά 5% έως 7%, τον οποίο είχε θέσει ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Ιβάν Μενέζες το 2021, όταν η ζήτηση για αλκοολούχα ποτά για κοκτέιλ στο σπίτι βρισκόταν σε peak κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Στις 4 Ιανουαρίου 2022, οι μετοχές της Diageo έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, καθιστώντας την την τρίτη πιο πολύτιμη εταιρεία του FTSE 100, με χρηματιστηριακή αξία σχεδόν 90 δισεκατομμυρίων λιρών (περίπου 121 δισεκατομμύρια δολάρια). Τους τελευταίους 12 μήνες έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 13%.