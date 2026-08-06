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Ο Τραμπ σκοπεύει να απαγορεύσει τη χορήγηση υπηκοότητας σε παιδιά του «τουρισμού τοκετού»

Newsroom
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Ο Τραμπ σκοπεύει να απαγορεύσει τη χορήγηση υπηκοότητας σε παιδιά του «τουρισμού τοκετού»
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Την υπηκοότητα δεν θα αποκτούν επίσης τα παιδιά ορισμένων ξένων διπλωματικών υπαλλήλων που γεννιούνται στις ΗΠΑ και, δυνητικά, στα αμερικανικά εδάφη στο μέλλον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να υπογράψει δύο εκτελεστικά διατάγματα με σκοπό να μην αποκτούν την αμερικανική υπηκοότητα τα μωρά που γεννιούνται στη χώρα στο πλαίσιο «εμπορικού τουρισμού τοκετού», σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios.

Την υπηκοότητα δεν θα αποκτούν επίσης τα παιδιά ορισμένων ξένων διπλωματικών υπαλλήλων που γεννιούνται στις ΗΠΑ και, δυνητικά, στα αμερικανικά εδάφη στο μέλλον.

Το πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου έδειχνε ότι είχε μια «εκδήλωση» υπογραφής εγγράφων στο Οβάλ Γραφείο στις 15.55, ώρα Ουάσινγκτον, η οποία ωστόσο δεν είχε ξεκινήσει καν, 55 λεπτά αργότερα.

Δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να απαγορεύει κατηγορηματικά τον «τουρισμό τοκετού». Ένας ομοσπονδιακός κανονισμός που τέθηκε σε ισχύ το 2020, επί προεδρίας του Τραμπ, απαγορεύει τη χρήση προσωρινής τουριστικής και επαγγελματικής βίζας με απώτερο σκοπό να αποκτήσουν την υπηκοότητα τα παιδιά που θα αποκτήσει ο ωφελούμενος. Όσοι εμπλέκονται σε τέτοιους είδους «εμπορικό τουρισμό» μπορεί να διωχθούν για απάτη ή άλλα αδικήματα.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για το πόσες αλλοδαπές πήγαν στις ΗΠΑ με σκοπό να γεννήσουν εκεί για να αποκτήσουν τα παιδιά τους την υπηκοότητα. Άγνωστο είναι και το κόστος της πρακτικής αυτής για τους φορολογουμένους.

Το Κέντρο Μεταναστευτικών Σπουδών, που τάσσεται υπέρ του περιορισμού της μετανάστευσης, ανέφερε σε μια ανάλυσή του το 2020 ότι 20-25.000 μητέρες ήρθαν στις ΗΠΑ για τον σκοπό αυτό τη χρονιά 2016-17.

Το 2025 στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 3,6 εκατομμύρια γεννήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Ντόναλντ Τραμπ
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