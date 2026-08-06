Στα πράσινα οι ευρωαγορές - Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Stoxx

Στο ταμπλό, η μετοχή της Wizzair έκλεισε με πτώση 3,23%, ενώ η Deutsche Telekom ενισχύθηκε 5,7%. Άνοδος 2,79% για EasyJet.

Με θετικά πρόσημα και νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον Stoxx 600 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με ώθηση από την αισιοδοξία για μία διπλωματική συμφωνία που θα εξασφαλίσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ αλλά και από μία σειρά εταιρικών αποτελεσμάτων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,23% στις 658,2 μονάδες, ενώ νωρίτερα κατέγραψε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 660,36 μονάδες. Ο Εuro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,46% στις 6.506 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης αναρριχήθηκε 0,15% στις 26.165 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,35% στις 8.699 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 υποχώρησε 0,14% στις 10.872 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ισχυροποιήθηκε κατά 0,44% στις 53.682 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ανήλθε με +0,61% στις 20.179 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Wizzair έκλεισε με πτώση 3,23% στο Λονδίνο καθώς η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες τριμηνιαίες καθαρές ζημίες, καθώς το κόστος καυσίμων αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ επίσης αναθεώρησε προς τα κάτω τις προοπτικές για το τρέχον τρίμηνο.

Η μετοχή της Siemens, σημείωσε απώλειες 4,49% στη Γερμανία, παρά το γεγονός πως ανακοίνωσε τα υψηλότερα τριμηνιαία βιομηχανικά κέρδη στην ιστορία της και αύξησε την πρόβλεψή της για τα κέρδη ανά μετοχή του οικονομικού έτους που λήγει τον Σεπτέμβριο.

Στον αντίποδα, μετοχή της Deutsche Telekom ενισχύθηκε 5,7% αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε επέκταση του προγράμματος επαναγοράς μετοχών κατά 3 δισ. ευρώ, στα 5 δισ. ευρώ.

Στα επιχειρηματικά, η η Apollo Global κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της EasyJet έναντι 5,7 δισ. βρετανικών λιρών (7,7 δισ. δολαρίων), αφότου η Castlelake απέσυρε το ενδιαφέρον της για εξαγορά της βρετανικής low cost αεροπορικής εταιρείας. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο 2,79% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στα μάκρο της ημέρας, οι παραγγελίες των γερμανικών εργοστασίων τον Ιούνιο αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο, ένα ακόμη σημάδι ότι η πολυαναμενόμενη ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης μπορεί επιτέλους να εδραιώνεται.

Συγκεκριμένα, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 3,1% τον Ιούνιο μετά από μια αναθεωρημένη προς τα κάτω αύξηση 0,3% τον Μάιο, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Αυτό σηματοδότησε μια δεύτερη μηνιαία αύξηση και ξεπέρασε την υψηλότερη πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg.