Airbnb: Αυξημένα έσοδα στο β’ τρίμηνο με «όχημα» το Μουντιάλ

Σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 148,3 εκατομμύρια στο τρίμηνο.

Αυξήθηκαν τα έσοδα της Airbnb για το β' τρίμηνο χάρη στην ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για ταξίδια και τους νέους χρήστς που προσέλκυσε το Μουντιάλ, το οποίο φιλοξενήθηκε σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διανυκτερεύσεις και οι κρατήσεις υπηρεσιών της Airbnb, ένας δείκτης που περιλαμβάνει τόσο διαμονές όσο και κρατήσεις εμπειριών/υπηρεσιών, αυξήθηκαν κατά 10%, φτάνοντας τα 148,3 εκατομμύρια στο τρίμηνο. Στη Βόρεια Αμερική, η οποία αντιπροσώπευε πάνω από το 40% των εσόδων της το 2025, οι κρατήσεις σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση εδώ και σχεδόν τρία χρόνια.

Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 1,37 δολάρια ανά μετοχή για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, έναντι 1,03 δολαρίων την ίδια περίοδο ένα χρόνο νωρίτερα.

Τα έσοδα ανήλθαν σε 3,61 δισ. δολάρια, από 3,1 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG, ανέμεναν κατά μέσο όρο έσοδα 3,57 δισ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή 1,25 δολαρίων.

Επιπλέον, η Airbnb αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το έτος για δεύτερη φορά και πλέον αναμένει ότι τα έσοδα της το 2026 θα αυξηθούν «τουλάχιστον σε μεσαίο διψήφιο ποσοστό», σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη για αύξηση «χαμηλού έως μεσαίου διψήφιου ποσοστού».

Το Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς και η ανάπτυξη αγορών όπως η Βραζιλία και η Ινδία, βοήθησαν την εταιρεία να αντισταθμίσει εν μέρει τις πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει επηρεάσει τα υπερατλαντικά ταξίδια λόγω αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές και υψηλότερου κόστους καυσίμων.

Από τον περασμένο Μάιο, η εταιρεία έχει διευρύνει την πλατφόρμα της ώστε να περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως ιδιωτικούς σεφ και ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καθώς και χιλιάδες boutique ξενοδοχεία, γεγονός που δείχνει τη συνεχιζόμενη προσπάθειά της να ξεπεράσει το αρχικό μοντέλο των απλών ενοικιάσεων κατοικιών.

Η μετοχή της ενισχύεται πάνω από 8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.