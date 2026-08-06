Βιοτέρ: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών η συμφωνία εξυγίανσης

Με τη συμφωνία ρυθμίζονται συνολικά και οριστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των Πιστωτών και επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Η Βιοτέρ κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η οποία υπεγράφη με τους βασικούς πιστωτές της Cepal, Alpha Bank, Intrum και doValue.

Με τη συμφωνία ρυθμίζονται συνολικά και οριστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των Πιστωτών και επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρία «Βιομηχανικά Τεχνικά Έργα ΒΙΟΤΕΡ Ανώνυμος Εταιρεία» (η «Εταιρία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, υπεβλήθη από την Εταιρία ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση επικύρωσης της από 31.07.2026 Συμφωνίας Εξυγίανσης (η «Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης») με την από 06.08.2026 και με ΓΑΚ/ΕΑΚ 178524/310/2026 αίτηση επικύρωσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το ν. 4738/2020 (όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4764/2020 και τον ν. 4818/2021), η οποία υπεγράφη μεταξύ, αφενός, της Εταιρίας και, αφετέρου, α) της εταιρίας «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», β) της εταιρίας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», γ) της εταιρίας «INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», δ) της εταιρίας «doValue Greece Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» (οι «Πιστωτές») και, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενων, των θυγατρικών της Εταιρίας εταιριών ειδικού σκοπού α) ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, β)ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, γ) ΒΙΟΤΕΡ REAL ESTATE 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (οι «Θυγατρικές Εταιρίες Ειδικού Σκοπού»).

Με τη Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης ρυθμίζονται συνολικά και οριστικά οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας έναντι των Πιστωτών και επιτυγχάνεται η πλήρης εξυγίανση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Με τη Νέα Συμφωνία Εξυγίανσης ανοίγει μία νέα σελίδα για την παραγωγική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρίας, αφού η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής της θέσης δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της λειτουργικής συνέχειας και της παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας και προϋποθέσεις για να παραμείνουν οι μετοχές της εισηγμένες στο Euronext Athens.