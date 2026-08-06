Επένδυση 6,3 δισ. δολαρίων από ΗΑΕ για data center τεχνητής νοημοσύνης στην Ιαπωνία

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι Mubadala Investment θα ηγηθεί της επένδυσης σε ένα έργο ισχύος 500 μεγαβάτ στην επαρχία Ακίτα.

Επένδυση έως και 6,3 δισ. δολαρίων (1 τρισ. γεν) εξετάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ιαπωνία για την κατασκευή data center τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Άμπου Ντάμπι Mubadala Investment θα ηγηθεί της επένδυσης σε ένα έργο ισχύος 500 μεγαβάτ στην επαρχία Ακίτα της βόρειας Ιαπωνίας, στο οποίο ενδέχεται να συμμετάσχουν και άλλοι ξένοι και εγχώριοι επενδυτές.

Με την ολοκλήρωσή του, ενδεχομένως να αναδειχθεί στο μεγαλύτερο data center της χώρας. Οι συνομιλίες με το κράτος του Κόλπου υπογραμμίζουν το αυξανόμενο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξασφάλιση κρίσιμων πόρων τεχνητής νοημοσύνης σε χώρες που θεωρούνται σχετικά απομονωμένες από γεωπολιτικές εντάσεις.

Η συνολική επένδυση για το έργο, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και άλλων εταιρειών που επιδιώκουν να εγκαταστήσουν δραστηριότητες στην περιοχή, θα μπορούσε να φτάσει τα 2 τρισ. γεν, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα. Επιπλέον, ανέφεραν ότι η κατασκευή και η σχετική υποδομή θα ανατεθούν πιθανότατα σε μια κοινοπραξία ιαπωνικών εταιρειών.

Καθώς οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κλιμακώνονται και οι πόλεμοι στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνουν τις αλυσίδες εφοδιασμού, η Ιαπωνία θεωρείται όλο και περισσότερο από τους παγκόσμιους επενδυτές ως μια σταθερή αγορά με σχετικά χαμηλούς γεωπολιτικούς κινδύνους.

Προκειμένου να προσελκύσει χρηματοδότηση σε στρατηγικούς κλάδους, η ιαπωνική κυβέρνηση βρίσκεται στη διαδικασία να ορίσει διάφορες περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Ακίτα, ως ζώνες επενδυτικής προτεραιότητας για τομείς όπως τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης και η κατασκευή ημιαγωγών.