Υεμένη: Επίθεση των Χούθι σε κυβερνητικές δυνάμεις - Τουλάχιστον 58 νεκροί

Οι Χούθι λένε ότι σκότωσαν ή τραυμάτισαν εκατοντάδες «μαχητές προσκείμενους στη Σαουδική Αραβία» στις περιοχές Αλ Ρουάικ, Αλ Αμπρ και Αλ Θανίγια και κατέστρεψαν στρατόπεδα, αποθήκες όπλων και οχήματα.

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Τουλάχιστον 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης σκοτώθηκαν σήμερα στις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι, τις αιματηρότερες από το 2022, όταν οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην κατάπαυση του πυρός.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας διεξήγαγαν μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας με στόχο συγκεντρώσεις εχθρικών στρατευμάτων» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των φιλοϊρανών ανταρτών, Γιαχία Σαρέ, καταγγέλλοντας την πρόσφατη «σημαντική ενίσχυση» των κυβερνητικών δυνάμεων, που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Οι ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση «την κατάλληλη ώρα και στο κατάλληλο μέρος», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της υεμενίτικης κυβέρνησης, που είναι αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα.

Οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν τα πλήγματα σε αντίποινα για την πρόσφατη ενίσχυση, όπως λένε, των υεμενίτικων δυνάμεων που στηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Μια στρατιωτική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι νεκροί είναι 58 και οι τραυματίες «δεκάδες». Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 38 νεκρούς και 29 τραυματίες.

Ένας στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι στο στόχαστρο μπήκε ένα στρατόπεδο στην επαρχία Μαρίμπ, στην κεντρική Υεμένη, και άλλα στην επαρχία Χαντραμούτ, κοντά στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία.

Νωρίτερα, άλλη στρατιωτική πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί έκανε λόγο για πυραυλική επίθεση με «δεκάδες θύματα» στην επαρχία Μαρίμπ.

Στον πόλεμο του 2014-22 οι Χούθι κατέλαβαν πολλά εδάφη, μεταξύ των οποίων και την πρωτεύουσα Σαναά, εκδιώκοντας τον κυβερνητικό στρατό ο οποίος στηριζόταν από ένα στρατιωτικό συνασπισμό υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Τέσσερα χρόνια μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν τον περασμένο μήνα μεταξύ των Χούθι και της Σαουδικής Αραβίας, με φόντο τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν με την απόπειρα προσγείωσης, στο αεροδρόμιο της Σαναά, ενός ιρανικού αεροσκάφους που προερχόταν από την Τεχεράνη, αψηφώντας την κυριαρχία της Σαουδικής Αραβίας στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Δεκαέξι στρατιώτες είχαν σκοτωθεί στις αρχές Ιουλίου από επίθεση των Χούθι στα νότια της Χοντάιντα, εναντίον δυνάμεων πιστών στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Η διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ στην Υεμένη εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των Υεμενιτών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Μαρίμπ και τη Χαντραμούτ, λέγοντας ότι οι επιθέσεις είναι «άλλο ένα παράδειγμα» της «τρομοκρατίας» των Χούθι εναντίον του λαού της Υεμένης.

Από τον περασμένο μήνα, οι Χούθι εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε απάντηση για τη σαουδαραβική «πολιορκία» , όπως λένε, της Υεμένης, κάτι που το Ριάντ διαψεύδει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ