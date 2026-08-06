Βρεττού (Credia): Πιστωτική επέκταση άνω των 1,3 δισ. ευρώ φέτος - Επιταχύνει την ανάπτυξη, μεταθέτει το μέρισμα

Η CrediaBank διατηρεί ισχυρό αναπτυξιακό βηματισμό, με τη διοίκηση να ανεβάζει τον πήχη της καθαρής πιστωτικής επέκτασης στα 1,3 - 1,4 δισ. ευρώ για το 2026. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα παραμένει η ανάπτυξη και οι εξαγορές, με το μέρισμα να μετατίθεται για αργότερα.

Βελτιωμένη έναντι του πρώτου τριμήνου ήταν η εικόνα της CrediaBank στο δεύτερο, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνεται στα 15,2 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον πήχη των αναλυτών για περίπου 12,2 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο καθαρών επιτοκιακών εσόδων και εσόδων από προμήθειες, η τράπεζα κινήθηκε ουσιαστικά εντός των εκτιμήσεων, καθώς διαμορφώθηκαν στα 51,4 εκατ. ευρώ (έναντι εκτίμησης για 50,8 εκατ. ευρώ) και στα 11,8 εκατ. ευρώ (έναντι 11,5 εκατ. ευρώ), αντίστοιχα. Η διοίκηση σημείωσε ακόμη ότι κάθε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ενισχύει τα καθαρά έσοδα από τόκους του ομίλου κατά περίπου 9 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εκ των οποίων τα 4 εκατ. ευρώ προέρχονται από την Ελλάδα και τα 5 εκατ. ευρώ από τη Μάλτα.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 383 εκατ. ευρώ (στα 841 εκατ. στο εξάμηνο), καθώς οι αυξημένες αποπληρωμές «ψαλίδισαν» μέρος των ισχυρών εκταμιεύσεων νέων δανείων, οι οποίες ανήλθαν σε 1,041 δισ. ευρώ στο τρίμηνο. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο δανείων προ προβλέψεων (εξαιρουμένων των τίτλων υψηλής και μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας σε τιτλοποιήσεις) αυξήθηκε στα 5,308 δισ. ευρώ, ενισχυμένο κατά 8% σε τριμηνιαία βάση.

Η διοίκηση εμφανίστηκε θετική για την πορεία των χορηγήσεων για το υπόλοιπο του έτους, εκτιμώντας ότι, με βάση το υφιστάμενο pipeline και ελλείψει απρόβλεπτων πρόωρων αποπληρωμών, η καθαρή πιστωτική επέκταση αναμένεται να διαμορφωθεί στα 1,3 - 1,4 δισ. ευρώ το 2026, υπερβαίνοντας με άνεση την επίδοση της περασμένης χρήσης. Αναφορικά με τα περιθώρια, η διοίκηση αναγνώρισε ότι καταγράφονται ορισμένες πιέσεις στα spreads, εκτιμώντας ωστόσο ότι δεν αναμένεται περαιτέρω ουσιαστική συμπίεσή τους, καθώς οι συνολικές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου παραμένουν ανθεκτικές.

Επιπλέον, παρά το υψηλότερο κόστος καταθέσεων, η τράπεζα κατάφερε να διευρύνει ελαφρώς το επιτοκιακό περιθώριο στο 2,27%, κάτι που οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, στη σταδιακή αναδιάρθρωση του ισολογισμού, μέσω της ενίσχυσης του μείγματος χορηγήσεων και καταθέσεων, και όχι τόσο στην πορεία των επιτοκίων. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος διατηρείται για περίπου 2,7%.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 22,5% και διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκατ. ευρώ, επιβαρυμένες από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα 1,3 εκατ. ευρώ για τη λειτουργική συγχώνευση και την ενίσχυση του brand της CrediaBank, 0,4 εκατ. ευρώ για συμβούλους και νομικές υπηρεσίες που συνδέονται με την εξαγορά της HSBC Malta, καθώς και δαπάνες για την προώθηση του Prime Savings και λοιπά λειτουργικά έξοδα. Την ίδια ώρα, οι δαπάνες προσωπικού αυξήθηκαν κατά 10,9% στα 44,3 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλότερων προβλέψεων για τα προγράμματα κινήτρων (2,5 εκατ. ευρώ), της νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης (+1,3 εκατ. ευρώ) και των πρόσθετων αμοιβών προς τα ανώτατα στελέχη (2,7 εκατ. ευρώ).

Η διοίκηση δεν προχώρησε σε αναθεώρηση των γραμμών καθοδήγησης, επισημαίνοντας ότι δεν έχει θέσει ετήσιους στόχους για το 2026 και ότι οι επιδόσεις παραμένουν ευθυγραμμισμένες με τους μεσοπρόθεσμους στόχους της τράπεζας.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia, κα. Ελένη Βρεττού τόνισε πως «κερδίζουμε μερίδιο αγοράς χωρίς να θυσιάζουμε την ποιότητα του ενεργητικού», επισημαίνοντας ότι η αύξηση των χορηγήσεων δεν πραγματοποιείται εις βάρος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στην ελληνική αγορά εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για ισχυρές τραπεζικές εναλλακτικές, εκτιμώντας ότι η Credia μπορεί να συνεχίσει να αυξάνει τα μερίδιά της σε ένα ώριμο και ιδιαίτερα συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα.

Σημαντική αποδεικνύεται η συνεισφορά της Ευρώπης Holdings στα κεφάλαια CET1 της τράπεζας, λαμβάνοντας ώθηση 86 εκατ. ευρώ, μετά τις αφαιρέσεις για άυλα στοιχεία και goodwill, τη στιγμή που τα σταθμισμένα σε κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού αυξήθηκαν κατά περίπου 173 εκατ. ευρώ μέσω αυτής, οδηγώντας τον pro forma δείκτη CET1 στο 16,7%, δηλαδή περίπου 120 μονάδες βάσης υψηλότερα.

Στο μέτωπο της κεφαλαιακής πολιτικής, η κα. Βρεττού ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα παραμένει η ανάπτυξη και όχι η διανομή μερίσματος, τουλάχιστον προς ώρας. Όπως ανέφερε, το πλεονάζον κεφάλαιο θα συνεχίσει να κατευθύνεται στην οργανική ανάπτυξη, στην ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της HSBC Malta και σε πιθανές εξαγορές, καθώς δημιουργεί μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους. Η ίδια άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο διανομής μερίσματος μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης της HSBC Malta, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που προκύψει κάποια ελκυστική ευκαιρία, η τράπεζα θα προτιμήσει να διαθέσει κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω εξαγοράς, αντί να προχωρήσει σε διανομή στους μετόχους.

Η κα. Βρεττού σημείωσε ακόμη ότι ο όμιλος συνεχίζει να δημιουργεί οργανικά κεφάλαιο με ρυθμό περίπου 60 μονάδων βάσης ανά εξάμηνο, στοιχείο που, όπως ανέφερε, ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή ευελιξία της τράπεζας.

Από την άλλη, η διοίκηση απέδωσε το αυξημένο κόστους προς έσοδα στις επενδύσεις σε τεχνολογία, ψηφιακό μετασχηματισμό, αναβάθμιση του δικτύου και στην ενσωμάτωση της HSBC Malta, τονίζοντας ότι δεν αντανακλά διαρθρωτική αναποτελεσματικότητα. Καθώς θα ωριμάζει ο μετασχηματισμός και θα αποδίδουν οι συνέργειες, ο επαναλαμβανόμενος δείκτης αναμένεται να αποκλιμακωθεί προς τα επίπεδα ελαφρώς υψηλότερα του 40%, με μακροπρόθεσμο στόχο τη ζώνη του 35% περίπου

Ως προς την πρόσφατη διάθεση μετοχών η κα. Βρεττού επισήμανε ότι προέκυψε ύστερα από «reverse inquiries» υψηλής ποιότητας θεσμικών επενδυτών, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι από την πλευρά της τράπεζας, η συναλλαγή συνέβαλε στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης, στην αύξηση του free float και της εμπορευσιμότητας της μετοχής, καθώς και στην ευκολότερη ένταξή της σε χρηματιστηριακούς δείκτες. Μετά το placement, κανένας μέτοχος δεν κατέχει πλέον ποσοστό άνω του 30%, με την CEO να χαρακτηρίζει την εξέλιξη αυτή ως ένα ακόμη βήμα προς τη μετάβαση της Credia στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νέας διάθεσης μετοχών, η Διευθύνουσα Σύμβουλος διευκρίνισε ότι, εξ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχει σχεδιασμός για νέα τοποθέτηση από τους δύο βασικούς μετόχους.