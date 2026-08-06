Η Ρωσία έπληξε κόμβο εφοδιασμού στην περιοχή του Κιέβου με drones

Ο ρωσικός στρατός έπληξε εφοδιαστικούς κόμβους και κέντρα προμηθειών στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στην δημοσιότητα βίντεο μετά την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που πραγματοποίησε σε κέντρο εφοδιαστικής στην περιοχή του Κιέβου, μετέδωσε σήμερα το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax.

Το υπουργείο ανέφερε σε χθεσινή του ανακοίνωση ότι ο ρωσικός στρατός έπληξε εφοδιαστικούς κόμβους και κέντρα προμηθειών στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ