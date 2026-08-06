Warner Bros: Η απώλεια του ΝΒΑ «πλήγωσε» τα έσοδα - Γιατί ανεβαίνει η μετοχή

Σημαντική πτώση των εσόδων ανέφερε η Warner Bros. Discovery, με το «πλήγμα» να προέρχεται κυρίως από την απώλεια των δικαιωμάτων του NBA.

Σημαντική πτώση των εσόδων ανέφερε η Warner Bros. Discovery, με το «πλήγμα» να προέρχεται κυρίως από την απώλεια των δικαιωμάτων του NBA, όπως τις μέτριες επιδόσεις των κινηματογραφικών στούντιο.

Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία των HBO, TNT, Cartoon Network και CNN ανέφερε ότι τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11% στα 8,7 δισ. δολ., κάτω από τις προσδοκίες της Wall Street για 9,2 δισ. δολ.. Τα έσοδα από διαφημίσεις μειώθηκαν κατά 27% λόγω της έλλειψης αγώνων του NBA και της συνολικής μείωσης της τηλεθέασης.

H μετοχή της εταιρείας ωστόσο ενισχύεται 0,7% προσυνεδριακά καθώς τα κέρδη ξεπέρασαν τις προσδοκίες, παρά την πτώση των εσόδων.

Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε κέρδη ανά μετοχή 0,06 δολ., ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για ζημία 0,15 δολαρίων κατά 0,21 δολάρια.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 4% στα 1,88 δισ. δολ., σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η ανάπτυξη της δραστηριότητας streaming της εταιρείας αντισταθμίστηκε από τη ζημία στην παραδοσιακή τηλεόραση και τα κινηματογραφικά στούντιο.

Τα τηλεοπτικά δίκτυα της εταιρείας, η μεγαλύτερη επιχείρησή της, παρουσίασαν μείωση εσόδων κατά 17%, σε λίγο κάτω από 4 δισ. δολ.

Στο τμήμα των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών στούντιο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 39% στα 2,3 δισ. δολ., εν μέρει λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων τηλεοπτικών εκπομπών και εισιτηρίων κινηματογράφου.

Όσο αφορά τον τομέα streaming, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία HBO Max, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 10% στα 3,08 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 75% στα 512 εκατομμύρια δολάρια.

Η εταιρεία δήλωσε ότι παραμένει επικεντρωμένη στην επίτευξη στρατηγικών προτεραιοτήτων, ενώ παράλληλα σχεδιάζει την ολοκλήρωση της συγχώνευσής της με την Paramount. Αυτές οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη διατήρηση του τμήματος studios ως ηγέτη του κλάδου, την παγκόσμια ανάπτυξη του HBO Max, όπως και την αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας που σχετίζονται με τους συνδρομητές.

Η προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount αντιμετωπίζει νομικά εμπόδια. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής της Καλιφόρνια προγραμμάτισε δίκη που ξεκινά στις 2 Μαρτίου 2027 και θα καθορίσει εάν η συμφωνία των 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραβιάζει την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η Warner Bros. δήλωσε σε επιστολή της προς τους μετόχους την Πέμπτη ότι είναι "πολύ βέβαιη" ότι η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί.