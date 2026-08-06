ΗΠΑ: Σε χαμηλό διετίας οι απολύσεις - Βασική αιτία για πέμπτο μήνα το ΑΙ

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 33.429 περικοπές θέσεων εργασίας τον Ιούλιο, μειωμένες από τις 46.000 του Ιουνίου, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών.

Οι εργοδότες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν 33.429 απολύσεις τον Ιούλιο, μειωμένες από τις 46.000 του Ιουνίου, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία outplacement Challenger, Gray & Christmas την Πέμπτη.

Η τεχνητή νοημοσύνη παρέμεινε ο κύριος λόγος απολύσεων για πέμπτο συνεχόμενο μήνα στην αγορά εργασίας, καθώς συνδέθηκε με 10.970 περικοπές θέσεων.

O τεχνολογικός τομέας ηγήθηκε για άλλη μία φορά των απολύσεων με 9.867, ενώ ακολούθησαν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με 3.157, ο κυβερνητικός τομέας με 2.962 και οι υπηρεσίες με 2.581.

Μέχρι στιγμής φέτος, οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει 477.033 περικοπές θέσεων εργασίας, μειωμένες κατά 41% από τις 806.383 που καταγράφηκαν τους πρώτους επτά μήνες του 2025.

Η τεχνολογία έχει συμβάλει το μεγαλύτερο μερίδιο με 149.023 περικοπές θέσεων από την αρχή του έτους, έναντι των μεταφορών με 41.748, της υγειονομικής περίθαλψης/προϊόντων με 34.426, των υπηρεσιών με 23.942 και της κυβέρνησης με 20.752.

Τα σχέδια προσλήψεων βελτιώθηκαν επίσης, με τους εργοδότες να ανακοινώνουν 16.095 νέες θέσεις εργασίας τον Ιούλιο, την ισχυρότερη ένδειξη Ιουλίου από το 2022.

«Οι προσλήψεις έχουν επίσης αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι κατά 25%, επομένως ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη μετατοπίζει την αγορά εργασίας, δεν την αποσυναρμολογεί», δήλωσε ο Άντι Τσάλεντζερ, της Challenger, Gray & Christmas.