Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Mεικτά πρόσημα κατέγραψαν την Πέμπτη οι ευρωαγορές, αδυνατώντας να κεφαλαιοποιήσουν τα αρχικά τους κέρδη με την εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου και ΗΠΑ - Ιράν να παραμένει στο επίκεντρο των επενδυτικών ραντάρ.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε ήπια πτώση 0,05% στις 616,95 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 απώλεσε 0,12% στις 5.933 μονάδες.
Στους επιμέρους ευρωπαϊκούς δείκτες ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε 0,36% στις 24.154 μονάδες, όπως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο, ο οποίος κέρδισε 0,29% στις 10.589,99 μονάδες. Ο ισπανικός IBEX 35 αποδυναμώθηκε 0,53% στις 18.089,5 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 και ο ιταλικός FTSE MIB διολίσθησαν 0,14% στις 8.262,7 μονάδες και 0,27% στις 48.026,94 μονάδες αντίστοιχα.
Στα «πράσινα» ντύθηκαν οι μετοχές τεχνολογίας και εξόρυξης, ενώ οι τηλεπικοινωνίες και οι αεροπορικές εταιρίες έφεραν πιέσεις. Στα μάκρο της ημέρας, με ρυθμό 0,5% αναπτύχθηκε η βρετανική οικονομία τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της βρετανικής στατιστικής αρχής.
Ο πόλεμος είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, τα οποία έδειξαν ότι οι τιμές επιταχύθηκαν τον Μάρτιο, στο 2,6%, από τις αρχικές εκτιμήσεις του 2,5%. Μάλιστα, η Γερμανία πρόκειται να υποβαθμίσει τις προβλέψεις για ανάπτυξη το 2026 και το 2027 και διακρίνει «κολλώδη» και επίμονο πληθωρισμό σύμφωνα με πηγές του Reuters.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση ήταν «πολύ κοντά στο τέλος της», τροφοδοτώντας την αισιοδοξία της αγοράς ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα μπορούσαν να επαναληφθούν και να βρεθεί μια λύση.
Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της EasyJet υποχώρησε 4,96% (έφτασε να κατρακυλά έως και 7,8%), αφού προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν και οι υψηλότερες τιμές καυσίμων επηρεάζουν αρνητικά τις κρατήσεις των πελατών. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ζημίες περίπου 25 εκατ. λίρες (34 εκατ. δολάρια) σε επιπλέον κόστος καυσίμων κατά το πρώτο εξάμηνο λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Αναμένει ότι το κόστος των αεροπορικών εταιρειών θα παραμείνει συνδεδεμένο με τις ασταθείς τιμές καυσίμων τους επόμενους μήνες.