Λευκός Οίκος: Πιθανόν στο Πακιστάν οι νέες συνομιλίες με Ιράν - Δεν ζητήσαμε εκεχειρία

Τεχνικές συνομιλίες για την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων όπως η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν

Τελευταία ενημέρωση 21:15

Οι πληροφορίες ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε την εφαρμογή μιας εκεχειρίας στον πόλεμο με το Ιράν είναι εσφαλμένες, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας Καρολάιν Λέβιτ. ⁠Όπως η ίδια επισήμανε, οι συζητήσεις για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν παραγωγικές και ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις πιθανόν θα διεξαχθούν πάλι στο Πακιστάν.

Υπενθυμίζεται πως η Wall Street Journal ανέφερε πως ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για νέα συνάντηση και δεύτερο γύρο συνομιλιών. Ειδικότερα, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη αποφασίσει για την ημερομηνία και τον τόπο της συνάντησης, τονίζει η WSJ. Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, μια αντιπροσωπεία του Ισλαμαμπάντ που ηγείται ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, πήγε στην Τεχεράνη, για να μεταφέρει ένα μήνυμα από τις ΗΠΑ προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Νωρίτερα, το Bloomberg ανέφερε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εξετάζουν ενδεχόμενο να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός, η οποία λήγει την Τρίτη, για ακόμα δύο εβδομάδες, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, όπου τονίζεται πως οι Αμερικανοί και Ιρανοί διαμεσολαβητές προσπαθούν να οργανώσουν τεχνικές συνομιλίες για την επίλυση των πιο ακανθωδών ζητημάτων, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν. Εάν είναι επιτυχείς, αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να ανοίξουν το δρόμο για τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων από τις χώρες, όμως δεν υπάρχει ακόμη καμία εγγύηση ότι η εκεχειρία θα παραταθεί και οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε την πιθανότητα αναζωπύρωσης των μαχών την Τρίτη, λέγοντας στο Fox Business ότι ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν επτά εβδομάδες «σχεδόν τελείωσε». Η σύγκρουση, την οποία οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου με βομβαρδισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε τεράστιες ζημιές στον στρατό και τις υποδομές.

Οι αντεπιθέσεις του Ιράν προκάλεσαν χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή και - με την Τεχεράνη να κλείνει σχεδόν τα ζωτικής σημασίας Στενά του Ορμούζ - οδήγησαν τις τιμές της ενέργειας στα ύψη, πλήττοντας πολιτικά τον Τραμπ. Ωστόσο, τα κύρια ζητήματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα είναι εύκολο να επιλυθούν. Το Ιράν επιμένει εδώ και καιρό ότι έχει το δικαίωμα να εμπλουτίζει ουράνιο για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα πρέπει να απαγορευτεί για να αποτραπεί η κατασκευή πυρηνικών όπλων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν επίσης δηλώσει ότι το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας από τη χώρα «δεν μπορεί να ανακληθεί», αν και το επίπεδο και ο τύπος εμπλουτισμού ουρανίου είναι «διαπραγματεύσιμα».

Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται κανονικά περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, παραμένουν ουσιαστικά κλειστά. Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν αποκλεισμό πλοίων που αναχωρούν ή εισέρχονται σε ιρανικά λιμάνια, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται πως συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία συμφωνήθηκε στις 7 Απριλίου και δεν περιελάμβανε τη σύγκρουση στον Λίβανο.

Ο αντιπρόεδρος του Τραμπ, Τζ. Ντ. Βανς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ, το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό της σύγκρουσης όμως οι διαπραγματεύσεις έληξαν χωρίς συμφωνία. Εν τω μεταξύ, πηγή ανέφερε στο Reuters ότι το Ισραήλ αναμένει ότι η εκεχειρία με το Ιράν θα παραταθεί.