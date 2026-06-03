Συνάντηση Σκέρτσου - ΜακΓκραθ: «Αδιάλειπτη η ενίσχυση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα»

Την τεκμηριωμένη πρόοδο της Ελλάδας στις τέσσερις συστάσεις της Κομισιόν που περιλαμβάνονταν στην περσινή έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου παρουσίασε ο υπ. Επικρατείας.

Την τεκμηριωμένη πρόοδο της Ελλάδας στις τέσσερις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονταν στην περσινή έκθεσή της για το Κράτος Δικαίου παρουσίασε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, στον αρμόδιο Επίτροπο Michael McGrath, κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, ενόψει της φετινής Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου.

Η Ελλάδα από το 2019 έχει λάβει πολύ σοβαρά τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης αναφοράς για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, λόγω του συγκριτικού χαρακτήρα που έχει με στόχο την εναρμόνιση όλων των ευρωπαϊκών κρατών με τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και του τεκμηρίου της θεσμικής αμεροληψίας που διαθέτει. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει καταφέρει να μειώσει τις αρχικά 7 συστάσεις που της είχαν γίνει σε 4 και να ανήκει στις μόλις 12 χώρες της ΕΕ που το 2025 σημείωσαν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις και στις 15 χώρες της ΕΕ με 4 συστάσεις και κάτω.

Έχοντας συνεργαστεί πολύ στενά και εποικοδομητικά με την Επιτροπή, η κυβέρνηση βελτίωσε τις επιδόσεις της Ελλάδας:

στην καταπολέμηση της διαφθοράς, με την υλοποίηση του ψηφιακού μητρώου παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

στην προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων, με την ενσωμάτωση κρίσιμων ευρωπαϊκών οδηγιών και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου

στον δομημένο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, μέσω της θεσμοθετημένης διαβούλευσης με τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μετανάστευσης

στην καλή νομοθέτηση, με την εξάλειψη εκπρόθεσμων και άσχετων τροπολογιών και την αυστηρή τήρηση των κανόνων δημόσιας διαβούλευσης

Όλα τα παραπάνω δείχνουν την αταλάντευτη προσήλωση της κυβέρνησης στη βελτίωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, που λειτουργεί ως η αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση σύνθετων μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και στην πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική μεταρρύθμιση με 32 προτεινόμενες αλλαγές και προσθήκες, πολλές εκ των οποίων στοχεύουν στην περαιτέρω βελτίωση της δημοκρατίας, των θεσμών και του κράτους δικαίου στη χώρα μας, σε εναρμόνιση με τις βέλτιστες διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές.

Επισήμανε ακόμη ότι τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα καταγράφεται να έχει βελτιώσει τις επιδόσεις της και σε αντίστοιχες σημαντικές εκθέσεις άλλων έγκυρων, ανεξάρτητων οργανισμών που αξιολογούν την κατάσταση του κράτους δικαίου (εκθέσεις του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της Διεθνούς Διαφάνειας, του Economist και του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Άξιο ιδιαίτερης μνείας, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, είναι επίσης το γεγονός ότι από το 2019 έως σήμερα έχουν νομοθετηθεί και κατοχυρωθεί 368 νέα δικαιώματα, με πιο πρόσφατο και πλέον εμβληματικό όλων την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές, σε συνέχεια της πρώτης εφαρμογής της στις ευρωεκλογές αλλά και της κατοχύρωσης της ψήφου των Ελλήνων της διασποράς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω του οποίου η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για το κράτος δικαίου, την επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, την εμπέδωση των δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, με 39 επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά ορόσημα, εκ των οποίων 20 μεταρρυθμίσεις και 8 επενδύσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί (72%). Οι υπόλοιπες 11 δεσμεύσεις του ΤΑΑ βαίνουν καλώς προς υλοποίηση έως το τέλος του προγράμματος.

Σχετικά με τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο υπουργός Επικρατείας υπενθύμισε τη σταθερή και πλήρη θεσμική στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στο έργο και την αποστολή της, ανταποκρινόμενη σε όλα τα αιτήματα που έχει υποβάλει για τη θεσμική της ενδυνάμωση (αύξηση εισαγγελέων από 7 σε 13, θέσπιση οικονομικών κινήτρων, διοικητική υποστήριξη, ρυθμιστικές παρεμβάσεις αυστηροποίησης των ποινών κ.ο.κ.). Ο κ. Σκέρτσος, απαντώντας σε ερώτηση για τα θέματα που θίγει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας στην επιστολή της, ανέφερε ότι το μεν ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων αφορά σε νομική διαφορά κρίσης μεταξύ της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία δεν μπορεί να υπεισέλθει η κυβέρνηση, σεβόμενη την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της Δικαιοσύνης. Στη δε υπόθεση της επιτάχυνσης των διαδικασιών για πολιτικά πρόσωπα υπήρξε συμφωνία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας — δημόσια από την ίδια την κα Κοβέσι — όταν της παρουσιάστηκε η πρόταση αυτή, αλλά και σε τεχνικό επίπεδο από τους συνεργάτες της, οι οποίοι συμφώνησαν με την τελική μορφή της ρύθμισης που ψηφίστηκε. Επί της ουσίας, η ρύθμιση, όπως είπε ο υπουργός Επικρατείας, δεν επηρεάζει σε τίποτα τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, παρά μόνο επιταχύνει τον χρόνο εξέτασης των υποθέσεων αυτών και αναβαθμίζει στο επίπεδο του εφέτη τον βαθμό του πλέον ανακριτή που αξιολογεί τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε πάντως ότι οι εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, που αφενός οδήγησαν ήδη στην αρχειοθέτηση 2 εκ των 13 υποθέσεων και αφετέρου έφεραν στην επιφάνεια μια πραγματογνωμοσύνη που περιορίζει κατά 9/10 το εύρος της εκτιμώμενης ζημιάς στο επίπεδο απλών πλημμελημάτων και η οποία δεν τέθηκε υπόψη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής εγκαίρως, εγείρουν ζητήματα ως προς την τυπική και ουσιαστική εγγύηση του θεμελιώδους δικαιώματος και ταυτόχρονα της υποχρέωσης στη δίκαιη δίκη. Υποχρέωση από την οποία δεν εξαιρείται φυσικά ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε ό,τι αφορά τις παράνομες αγροτικές ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Σκέρτσος επισήμανε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει εκτενείς ελέγχους που έχουν καταλήξει σε 2.900 ελεγχόμενα ΑΦΜ, στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα και στην άσκηση διώξεων σε 1.151 ιδιώτες, με 94 συλλήψεις, 52 κατασχέσεις λογαριασμών για ζημιά 14 εκατ. ευρώ επί 69 εκατ. ευρώ εκτιμώμενης ζημιάς.

Δ. Κιρμικίρογλου: Η Ελλάδα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 50 δράσεις για την ενίσχυση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των ΜΜΕ

Ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Δημήτρης Κιρμικίρογλου, που συμμετείχε νωρίτερα στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στην ολιστική στρατηγική της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με αιχμή τους άξονες της διαφάνειας, της βιωσιμότητας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, σε πλήρη διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει υλοποιήσει περισσότερες από 50 δράσεις για την ενίσχυση της ελευθερίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Ειδικότερα, παρουσίασε τη νομοθετική πρωτοβουλία κατά των καταχρηστικών αγωγών (SLAPP), με την επέκταση των εγγυήσεων ακόμη και στις αμιγώς εγχώριες υποθέσεις, την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Πράξης για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης (EMFA) στο ελληνικό δίκαιο, τον εκσυγχρονισμό της διακυβέρνησης της ΕΡΤ με βάση πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διοίκηση που επιλέγεται μέσω ανοικτού και αξιοκρατικού διαγωνισμού, καθώς και τις νομοθετικές αλλαγές για την αποποινικοποίηση της απλής δυσφήμησης, σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Αναφέρθηκε επίσης στον πρώτο πολυετή μηχανισμό στήριξης για τη βιωσιμότητα των μέσων ενημέρωσης, που εγκρίθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια, στο Διεθνές Κέντρο για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων που λειτουργεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον ΟΑΣΕ και την UNESCO, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και στην Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης, καθώς και σε περαιτέρω πρωτοβουλίες, όπως η αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, που θεσπίζει σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας, πολυφωνίας και ποιοτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου.