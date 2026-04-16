Βρετανία: Η ανάπτυξη εξέπληξε ευχάριστα τον Φεβρουάριο, αλλά ισχύουν τα στοιχεία;

Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,5% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της βρετανικής στατιστικής αρχής.

Οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters, ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 0,1% σε μηνιαία βάση. Τόσο οι υπηρεσίες, όσο και η παραγωγή αυξήθηκαν κατά 0,5%, ενώ οι κατασκευές σημείωσαν άνοδο 1% τον Φεβρουάριο.

Η ανάκαμψη ήρθε αφού η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Ιανουάριο (η πρώτη εκτίμηση από την Office for National Statistics είχε δείξει στασιμότητα).

Παρότι τα στοιχεία για τον Φεβρουάριο ήταν πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες, οι αναλυτές επισήμαναν ότι ίσως είναι σε μεγάλο βαθμό «ξεπερασμένα», δεδομένων των εξελίξεων που ακολούθησαν στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να προχωρούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στις 28 Φεβρουαρίου.

«Δεν είμαι βέβαιος ότι αντικατοπτρίζουν πραγματικά τις συνθήκες της οικονομίας», σχολίασε ο George Brown, ανώτερος οικονομολόγος στη Schroders, στο CNBC την Πέμπτη, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία επηρεάζονται από την εποχικότητα.

«Προφανώς πρόκειται για παρωχημένα στοιχεία. Μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα με τη σύγκρουση στο Ιράν. Αν και τα στοιχεία του Φεβρουαρίου δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση, στην πράξη η κατάσταση επί του πεδίου πιθανότατα δεν είναι ακριβώς έτσι», ανέφερε στην εκπομπή Squawk Box Europe.