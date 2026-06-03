Δημοσκόπηση GPO: Πρώτη με 25% η ΝΔ - Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Από πού αντλούν ψήφους η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού; Τα νέα ευρήματα.

Ευρύ προβάδισμα διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση από τη GPO που παρουσιάστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star, ενώ αναλύθηκε από πού αντλούν ψήφους η «ΕΛ.Α.Σ.» του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού.

Ειδικότερα, η ΝΔ συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6%. Ωστόσο κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμηση ψήφου.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση. Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%.

Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα25 με 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.

Από πού αντλούν ψήφους Τσίπρας και Καρυστιανού

Η ΕΛΑΣ αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ 64,9%, τη Νέα Αριστερά 33,3% , το Μέρα 25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.

Η Ελπίδα για την Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη 25,7%, την Φωνή Λογικής 25%, την Ελληνική Λύση 13,2% και την Πλεύση Ελευθερίας 12,1%.

Ποιος θεωρείται καταλληλότερος πρωθυπουργός

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: