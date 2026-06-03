Χρηματιστήριο Αθηνών: Κατοχύρωση κερδών και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας

Διορθωτικά, χωρίς να χαθούν σημαντικά επίπεδα στήριξης, κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αν και δεν έλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μεσαία και μεγάλη κεφαλαιοποίηση, επικράτησαν οι πωλητές με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Διορθωτικά, χωρίς να χαθούν τεχνικά σημαντικά επίπεδα στήριξης, κινήθηκε την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Αν και δεν έλειψαν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μεσαία και μεγάλη κεφαλαιοποίηση, επικράτησαν οι πωλητές με κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με την ελληνική αγορά να διατηρεί ωστόσο επαφή με τα φετινά υψηλά της.



Στο διεθνές πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή υπαγορεύουν τις διακυμάνσεις στη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Με το αδιέξοδο να παραμένει στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, και με φόντο τα νέα εκατέρωθεν στρατιωτικά πλήγματα, οι τιμές του Brent κινήθηκαν σήμερα ανοδικά, αγγίζοντας τα 99 δολάρια το βαρέλι.

Στο μεταξύ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οι παρατεταμένα υψηλές τιμές ενέργειας υποχρέωσαν σήμερα την Κομισιόν να ενεργοποιήσει, αν και εντελώς διστακτικά, κάποια έκτακτα μέτρα.

Από το «μέτωπο» των κεντρικών τραπεζών, στο εσωτερικό της Fed συζητείται ήδη το ενδεχόμενο η επόμενη κίνηση να είναι νέα αύξηση επιτοκίων και όχι μείωση. Στην Ευρώπη, αν δεν υπάρξει σύντομα κάποια ουσιαστική αλλαγή στην κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί λίγο πάνω από το 3%. Γι’ αυτό και ξένοι αναλυτές, μεταξύ των οποίων και της ING, θεωρούν σχεδόν ότι θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε αυτό το κλίμα, και με φόντο την έμπνευση του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ευρώπης κινήθηκαν πτωτικά, με απώλειες περί του 1,4% στη Φρανκφούρτη και περί του 0,4%-0,6% σε Παρίσι και Λονδίνο.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,92% στο χαμηλό ημέρας των 2.352,75 μονάδων, κινούμενος σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών, που υποχώρησε 1,50% στις 2.683,83 μονάδες, με μοναδικό τίτλο σε θετικό έδαφος την Τρ. Κύπρου (+0,32%). Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι μετοχές των Alpha Bank και Optima υποχωρώντας 3,19% και 2,47% αντίστοιχα. Ακολούθησε η Τρ. Πειραιώς με απώλειες 1,58% στα 8,96 ευρώ, η Eurobank υποχώρησε 1,49% στα 3,90 ευρώ, ενώ για την ΕΤΕ οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 0,91% στα 14,70 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:2,3 με 34 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 79 σε αρνητικό και 37 που έκλεισαν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε 217,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27,25 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Μεταξύ των τελευταίων ξεχώρισαν δύο πακέτα για 500 χιλ. τεμάχια της ΔΕΗ έκαστο, στην τιμή των 21,48 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 10,74 εκατ. ευρώ.