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Μουντιάλ 2026: Οι πιο πολύτιμες εθνικές ομάδες του κόσμου - Η θέση της Ελλάδας

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Μουντιάλ 2026: Οι πιο πολύτιμες εθνικές ομάδες του κόσμου - Η θέση της Ελλάδας
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η κορυφαία πλατφόρμα Transfermarkt, η Γαλλία διαθέτει το ακριβότερο σύνολο παγκοσμίως με συνολική αξία που φτάνει τα 1,53 δισ. ευρώ.

Με τους φανατικούς οπαδούς του ποδοσφαίρου να μετράνε αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ στις 11 Ιουνίου, μία διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε 16 πόλεις σε τρεις χώρες της Βορείου Αμερικής, τον Καναδά, το Μεξικό και φυσικά τις ΗΠΑ, είναι φυσικό οι κορυφαίες εθνικές ομάδες του πλανήτη να βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο της παγκόσμιας αθλητικής κοινότητας, όχι μόνο για τις επιδόσεις τους μέσα στις γραμμές του γηπέδου.

Η τεράστια χρηματιστηριακή αξία των ποδοσφαιριστών που συνθέτουν τα ρόστερ των ομάδων έγινε αντικείμενο έρευνας από το Transfermarkt, το οποίο δημοσίευσε την λίστα με τις πιο πολύτιμες εθνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που συνέλεξε η κορυφαία πλατφόρμα... «χρηματιστήριο» του ποδοσφαίρου, η Γαλλία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας καθώς διαθέτει το ακριβότερο σύνολο παγκοσμίως με συνολική αξία που φτάνει τα 1,53 δισ. ευρώ. Η Αγγλία καταλαμβάνει την δεύτερη θέση με 1,31 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Ισπανία με την αξία της να φτάνει τα 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί η Πορτογαλία με το σύνολό της να είναι το τέταρτο και τελευταίο που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ (1,02 δισ. ευρώ).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Γερμανία (998 εκατομμύρια ευρώ), Βραζιλία (912 εκατομμύρια ευρώ), η Ολλανδία (837 εκατομμύρια ευρώ), η Αργεντινή (817 εκατομμύρια ευρώ), η Νορβηγία (601 εκατομμύρια ευρώ) και το Βέλγιο (542 εκατομμύρια ευρώ).

Την 25η θέση παγκοσμίως καταλαμβάνει η ελληνική Εθνική Ομάδα, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 262,7 εκατομμύρια ευρώ.

Στο τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά στην ιστορία, 48 εθνικές ομάδες.

Ο εναρκτήριος αγώνας θα διεξαχθεί στις 11 Ιουνίου στο Estadio Azteca στην Πόλη του Μεξικού, όπου το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική.

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tags:
Ποδόσφαιρο
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (Μουντιάλ)
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