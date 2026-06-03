Μπεζ Βίβλος (Fed): Σταθερή η απασχόληση, ανησυχίες για πληθωρισμό λόγω Μέσης Ανατολής

Η συνολική οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με ελαφρύ έως μέτριο ρυθμό σε 10 από τις 12 περιφέρειες της Fed, όπως καταγράφεται στην έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η απασχόληση παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο πληθωρισμός ενισχύθηκε στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ κυρίως λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις τιμές ενέργειας, σύμφωνα με την «Μπεζ Βίβλο» της Fed.

Η συνολική οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με ελαφρύ έως μέτριο ρυθμό σε 10 από τις 12 περιφέρειες της Fed, όπως καταγράφεται στην έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

«Οι περιφέρειες σημείωσαν ότι κύριος παράγοντας των πληθωριστικών πιέσεων ήταν το ενεργειακό κόστος που συνδέεται με την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στη ναυτιλία, τη συσκευασία, τα είδη διατροφής και τα λιπάσματα», επισημαίνει η Fed. «Αρκετές περιφέρειες επισήμαναν επίσης την αβεβαιότητα των καταναλωτών και τις ανησυχίες ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων θα επιβαρύνουν τα νοικοκυριά», αναφέρεται στην έκθεση.

Η έκθεση βασίστηκε σε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις 12 περιφερειακές τράπεζες της Fed έως τις 27 Μαΐου και συντάχθηκε από την Fed του Κάνσας Σίτι.

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχίες για επίμονο πληθωρισμό, οδηγώντας όλο και περισσότερους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να υποστηρίξουν ότι πρέπει να διατηρήσουν όλες τις επιλογές ανοιχτές, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής. Από την άλλη, αρκετοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι τα επιτόκια παραμένουν σε καλή θέση προς το παρόν.

Ανησυχίες για το καταναλωτικό κλίμα

Η έρευνα έδειξε ότι το υψηλότερο κόστος δεν έχει ακόμη επηρεάσει αισθητά τη ζήτηση, αλλά οι επιχειρήσεις εξέφρασαν ανησυχία για την επιδείνωση του κλίματος.

«Οι προοπτικές των επιχειρήσεων για τους επόμενους έξι μήνες δεν παρουσίασαν σημαντικές αλλαγές, καθώς η αυξημένη αβεβαιότητα και τα σημάδια εξασθένισης των καταναλωτικών δαπανών επηρέασαν αρνητικά το κλίμα», ανέφερε η Fed.

Επιπλέον, στην Μπεζ Βίβλο σημειώνεται πως οι προσλήψεις ήταν ισχυρότερες στον τομέα της μεταποίησης σε αρκετές περιφέρειες, «υποστηριζόμενες από δραστηριότητες σχετικές με την άμυνα και την αυξανόμενη ζήτηση για κέντρα δεδομένων».

Οι περισσότερες περιφέρειες συνέχισαν να περιγράφουν ένα εργασιακό τοπίο με χαμηλές προσλήψεις και απολύσεις. «Οι προσλήψεις παρέμειναν επιλεκτικές και επικεντρώθηκαν κυρίως σε κρίσιμες θέσεις ή στην αντικατάσταση αποχωρήσεων», επισημαίνεται.