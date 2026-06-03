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Σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ και στη συνέχεια θα παραστεί σε δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο στη Σόφια, όπου στις 11.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Θα ακολουθήσει διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν δηλώσεις στον Τύπο.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, όπου θα παρακαθήσει σε δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς σε ηγέτες της ΕΕ και ηγέτες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με αφορμή τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο του Μαυροβουνίου, παραμονή της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βουλγαρία
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