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Συνάντηση Πιερρακάκη - Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων

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Συνάντηση Πιερρακάκη - Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων - Τι συζητήθηκε
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Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Σύντομη συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμμανουέλ Μακρόν είχε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο Πρόεδρος του Eurogroup και Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Κυριάκος Πιερρακάκης, στο περιθώριο των επαφών του με τον Γενικό Γραμματέα της Γαλλικής Προεδρίας, Pierre-André Imbert.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ελιζέ βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, με έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη χρηματοδότηση της άμυνας, την προσέλκυση επενδύσεων, την επιτάχυνση της τεχνολογικής μετάβασης, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνογαλλικής οικονομικής συνεργασίας.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη καλείται να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, φιλοδοξία και ενότητα, ώστε να ενισχύσει την οικονομική της ισχύ, να διασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Κατά τη συνάντηση με τον κ. Imbert, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο της ελληνογαλλικής στρατηγικής σχέσης και η σημασία της στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

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Κυριάκος Πιερρακάκης
Εμανουέλ Μακρόν
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟΟ)
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