Ζητούμενο η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν: Σχόλια Τραμπ - Τεχεράνης

«Το Ιράν παίζει με τη φωτιά» προειδοποιεί ο Νετανιάχου. Κοινοί στόχοι με Τραμπ ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η αποστρατιωτικοποίηση του Λιβάνου.

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Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. «Μπορεί να μην συμβεί» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Μπορεί να συμβεί το Σαββατοκύριακο». Οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», διαβεβαίωσε. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και ότι οι ΗΠΑ «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες για τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα «κείμενα» που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε.

Ο Αραγτσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση επίθεσης στη Βηρυτό ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα ξανάρχιζε «σε μεγάλη κλίμακα», σχολιάζοντας τις απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ. «Αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ», τόνισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, εάν μπει στο στόχαστρο το ισραηλινό έδαφος. Για «αποφασιστικό και ανάλογο» χτύπημα σε οποιαδήποτε επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ, προειδοποίησε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του κοινοβουλίου της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Κάνοντας λόγο και αυτός για «αποφασιστική απάντηση» στην περίπτωση νέας εχθρικής ενέργειας, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δικαιολόγησε, τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Τεχεράνη στο Κουβέιτ, χωρίς να τις κατονομάσει ρητά. Στην ανάρτηση μιλά για «πλήγματα αυτοάμυνας σε τοποθεσίες τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν για να επιτίθενται σε πολιτικά πλοία και να παραβιάζουν την κατάπαυση του πυρός».

Μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν έχει στείλει ακόμη στην Ουάσιγκτον την απάντησή της στο τελευταίο προσχέδιο που της υποβλήθηκε ενώ δεν θα συμφωνήσει σε μια διευθέτηση στην οποία θα «αγνοηθεί» ο Λίβανος. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, ο λόγος που η πρώτη φάση των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ δεν ήταν επιτυχής, ήταν η άρνηση της Τεχεράνης να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμά της.

Ρούμπιο: «Δεν διεξάγουμε πλήγματα στο Ιράν» - Η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει, παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. «Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση Επική Οργή τελείωσε», είπε, αφού χθες διαβεβαίωσε άλλη Επιτροπή ότι «ο πόλεμος τελείωσε».

Ο Ρούμπιο αναφερόταν στους αμερικανικούς βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου και την κατάπαυση του πυρός που κηρύχθηκε στις 8 Απριλίου. «Σε όποιον θέλει να μάθει ποιος κέρδισε, μπορώ να σας πω το εξής: εμείς καθορίζουμε τι σημαίνει νίκη. Ορίζουμε τη νίκη ως την καταστροφή της αμυντικής βιομηχανίας τους (σ.σ. των Ιρανών), τη σημαντική μείωση του αριθμού των εκτοξευτήρων πυραύλων που διαθέτουν, τη μείωση του αποθέματος drones και επιτύχαμε όλους αυτούς τους στόχους. Επιπροσθέτως, καταστρέψαμε ό,τι απέμενε από την πολεμική αεροπορία τους και εξαλείψαμε όλο το συμβατικό ναυτικό τους», είπε ο υπουργός.

Δημοκρατικοί βουλευτές αμφισβήτησαν αυτές τις δηλώσεις, μετά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τα ιρανικά πλήγματα στο Κουβέιτ, υπενθυμίζοντας επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μπλοκαρισμένα. Το Κουβέιτ λέει ότι συνολικά μπήκε σήμερα στο στόχαστρο 13 βαλλιστικών πυραύλων και 17 ιρανικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι δεν στόχευσαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ και ότι οι ζημιές εκεί οφείλονται σε «δυσλειτουργία» του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος. Ωστόσο ο αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε «ψευδείς» αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια «σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση».

Σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Μέσης Ανατολής (Centcom), το Ιράν εκτόξευσε επίσης πυραύλους στο Μπαχρέιν, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις απάντησαν με πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ. Κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν απόψε ότι το Ιράν έβαλε στο στόχαστρο ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που φιλοξενεί ένα «κέντρο ελέγχου και διοίκησης» ενώ πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα, στον Κόλπο του Ομάν. H Centcom διέψευσε την πληροφορία.

Ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα ήταν «αμυντικά». Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είπε επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις έχει τεθεί το ζήτημα του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, παραδεχόμενος όμως ότι η Τεχεράνη «δεν έχει δώσει το πράσινο φως». «Νομίζω ότι αυτό το ζήτημα θίγεται ξεκάθαρα σε ορισμένα από τα έγγραφα που ανταλλάχθηκαν, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει την τελική έγκρισή τους (σ.σ. των Ιρανών) μέχρι σήμερα το πρωί», είπε.

Νετανιάχου: Κοινοί στόχοι με Τραμπ ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και η αποστρατιωτικοποίηση του Λιβάνου

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, παρά τη νέα κλιμάκωση. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι η κρίση στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να «εκτονωθεί γρήγορα», ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν. Tον στόχο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της αποστρατιωτικοποίησης του Λιβάνου συμμερίζεται με τον Τραμπ, o Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNBC προειδοποίησε πως το Ιράν «παίζει με τη φωτιά» μετά την πρώτη θανατηφόρα επίθεση στον Κόλπο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στον πόλεμο στο Ιράν. «Το Ιράν σίγουρα γνωρίζει τι είπε ο (Αμερικανός) πρόεδρος, δηλαδή ότι, αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση», επεσήμανε.

«Νομίζω ότι το λαμβάνουν αυτό υπόψη, αλλά παίζουν με τη φωτιά, αυτό είναι προφανές», τόνισε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις ιρανικές επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου, ιδίως στη σημερινή κατά του Κουβέιτ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες.

Επίσης, ερωτηθείς σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς, έσπευσε να ξεκαθαρίσε πως οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των ενεργειών που θα αναληφθούν και πότε θα ληφθούν με το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι για να επιβλέψει μια σταδιακή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας με τους Παλαιστίνιους.

«Αν θέλουμε να σώσουμε τον Λίβανο, αν θέλουμε να επιτύχουμε ειρήνη μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ελπίζω, πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χεζμπολάχ και να αποστρατιωτικοποιήσουμε τον Λίβανο», υπογράμμισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αυτός είναι ένας στόχος που συμμεριζόμαστε εγώ και ο πρόεδρος και αυτό πρέπει να κάνουμε».

Αναφερόμενος στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε πλήρης κλίμακας επιστροφή σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν θα είναι απόφαση του Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες. Ταυτόχρονα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι δεν έχει τελειώσει με το Ιράν, αλλά ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί.