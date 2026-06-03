Αυστρία και Πορτογαλία εξελέγησαν μη-μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ

Στην ψηφοφορία, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, η Πορτογαλία 134 και η Γερμανία 104.

Η Αυστρία και η Πορτογαλία θα είναι τα μη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2027-28, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της σχετικής ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Γερμανία είχε επίσης υποβάλει υποψηφιότητα για μία από τις δύο θέσεις, απέτυχε ωστόσο να εκλεγεί.

Στην ψηφοφορία, η Αυστρία έλαβε 131 ψήφους, η Πορτογαλία 134 και η Γερμανία 104. Για την εκλογή απαιτούνταν τα 2/3 των 193 κρατών-μελών του ΟΗΕ. Η Γερμανία διεκδικεί την συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάθε οκτώ χρόνια από την επανένωση - και έχει ήδη υπηρετήσει έξι φορές ως μη μόνιμο μέλος, πιο πρόσφατα το 2019 και το 2020.

Στην ομάδα της Αφρικής, η Ζιμπάμπουε, η οποία ήταν η μοναδική υποψήφια, εξελέγη με 182 ψήφους. Από την ομάδα της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, επίσης μοναδική υποψηφιότητα, εξελέγη με 181 ψήφους.

Στην ομάδα Ασίας-Ειρηνικού η εκλογή δεν ολοκληρώθηκε στους πρώτους τρεις γύρους. Στον πρώτο γύρο, το Κιργιστάν προηγήθηκε με 105 ψήφους έναντι 85 που συγκέντρωσαν οι Φιλιππίνες, ενώ στον δεύτερο γύρο διατήρησε το προβάδισμα με 110 έναντι 81. Στον τρίτο γύρο, η διαφορά διευρύνθηκε περαιτέρω, με το Κιργιστάν να λαμβάνει 123 ψήφους έναντι 68 των Φιλιππίνων, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθεί η εκλογή, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί τέταρτος γύρος ψηφοφορίας. Στον τέταρτο γύρο το Κιργιστάν εξασφάλισε τη νίκη με 142 ψήφους έναντι 49.

Μετά την εκλογή της Αυστρίας, η υπουργός Εξωτερικών Μπεάτε Μάινλ-Ράισινγκερ δήλωσε ότι η Βιέννη είναι «ταπεινά ευγνώμων για την υποστήριξη» που έλαβε και ότι θα αναλάβει τη νέα της ευθύνη «πολύ σοβαρά».

Ευχαρίστησε τις χώρες που την εμπιστεύθηκαν, χαρακτηρίζοντας την εκστρατεία «μια συντονισμένη και μαζική προσπάθεια εξωστρέφειας της αυστριακής κυβέρνησης σε όλο τον κόσμο».

Υπογράμμισε ότι η Αυστρία θα αξιοποιήσει τη θητεία της για να «υπερασπιστεί το κράτος δικαίου, την προστασία των αμάχων» και να αντιμετωπίσει «νέες προκλήσεις, όπως οι κίνδυνοι που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ειρήνη και την ασφάλεια».

Αναφερόμενη στο σύνθημα της εκστρατείας της Αυστρίας, είπε ότι η «Εταιρική σχέση, ο Διάλογος και η Εμπιστοσύνη» θα αποτελέσουν πλέον «οδηγό» για τη συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, προσθέτοντας ότι «το να συνομιλούμε μεταξύ μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ειρήνης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ