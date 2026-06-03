Ρούμπιο: Ο νόμος κρατά την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία «ακόμη και αύριο» αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ.

Στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35 προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο κ. Ρούμπιο ρωτήθηκε από την βουλευτή των Δημοκρατικών Ντίνα Τίτους για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία Τομ Μπάρακ σχετικά με μια πιθανή επανένταξη της γειτονικής χώρας στο πρόγραμμα των F-35.

Στην απάντηση του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης.

«Όπως γνωρίζετε, αυτό ρυθμίζεται από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την επιλογή, διότι το θέμα ρυθμίζεται από νομοθετικές διατάξεις, τόσο από τις προβλέψεις που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ (NDAA) όσο και από άλλες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας» (κυρώσεις νόμου CAATSA).

Παράλληλα, ελπίζει ότι οι εν εξελίξει ισραηλολιβανικές διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον θα καταλήξουν σε ένα «σχέδιο δράσης» για την ασφάλεια στον Λίβανο.

«Ελπίζουμε ότι σήμερα θα μπορέσουμε να συντάξουμε ένα κοινό ανακοινωθέν για ένα σχέδιο δράσης, σε μια πορεία προς την ασφάλεια σε αυτή τη χώρα, ανεξάρτητα από τη Χεζμπολάχ και την επιβλαβή επιρροή της», δήλωσε ο Ρούμπιο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Χθες, ξεκίνησε ο τέταρτος γύρος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβανέζων και Ισραηλινών απεσταλμένων στην Ουάσινγκτον. Οι συνομιλίες διεξάγονται από τους πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στην αμερικανική πρωτεύουσα, οι οποίοι είχαν χθες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνάντηση που διήρκησε περίπου επτά ώρες.

Χθες, κατά τη διάρκεια μιας άλλης κοινοβουλευτικής ακρόασης στη Γερουσία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι το Ισραήλ και ο Λίβανος θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία «ακόμη και αύριο» αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολάχ.

Παρά τις διμερείς διαπραγματεύσεις και παρά τις υποσχέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο με την φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση να απαντά στοχεύοντας τον ισραηλινό Βορρά.

Σήμερα μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε στόχο τα περίχωρα της Βηρυτού. Ισραηλινές επιδρομές και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο διασωστών και ενός στρατιώτη. Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι ότι έθεσε στο στόχαστρο στρατιώτες στο βόρειο Ισραήλ.