CrediaBank: Από 5/6 σε διαπραγμάτευση οι 2.037 εκατ. νέες μετοχές

Από τις 5.6.2026 θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens οι νέες μετοχές της 2.037 εκατ. νέες μετοχές CrediaBank, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Από τις 5 Iουνίου θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens οι νέες μετοχές της 2.037 εκατ. νέες μετοχές CrediaBank, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η " Τράπεζα ") σε συνέχεια της από 16.04.2026 ανακοίνωσης ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι :

(i) Η Euronext Athens, στις 3.6.2026, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά τ ης Euronext Athens των 2.037.142 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,05 η κάθε μία (οι " Νέες Μετοχές ") που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δυνάμει της από 16.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβο υλίου κατ’ ενάσκηση της σχετικής εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε με την από 27.03.2026 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026 σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας.

(ii) Οι Νέες Μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens από τις 5.6.2026, ενώ η τιμή εκκίνησής τους στη Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 Απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει . Οι Νέες Μετοχές θα είναι καταχωρημένες κατά την ημερομηνία εναρξης της διαπραγμάτευσης στα αρχεία τ ης Euronext Securities Athens και στις μερίδες και στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τ ης Euronext Athens , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση δεν απαιτήθηκε δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, καθώς εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 1παρ. 5 περ. (η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, στο email custodyservices @crediabank.com.