Ευρωαγορές: Απώλειες στην σκιά των δασμών Τραμπ - Διψήφια πτώση για Akzo Nobel και Partners Group

Πτώση κατέγραψαν τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης με την επιβολή πρόσθετων δασμών τουλάχιστον 10% από την κυβέρνηση Τραμπ.

Πτώση κατέγραψαν τα μεγάλα χρηματιστήρια της Ευρώπης την Τετάρτη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ πρότεινε την Τρίτη την επιβολή πρόσθετων δασμών τουλάχιστον 10% στις εισαγωγές από 60 οικονομίες ενώ παραμένουν οι φόβοι κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Ο συντελεστής 10% θα ισχύει για εισαγωγές από Καναδά, Μεξικό, ΕΕ, Ταϊβάν και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ προϊόντα από άλλες μεγάλες οικονομίες, όπως οι Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βραζιλία και Ελβετία, θα υπόκεινται σε δασμό 12,5%.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχώρησε 0,66% στις 621,19 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 διολίσθησε 0,93% στις 6.050 μονάδες. Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης απώλεσε 1,31% στις 24.795 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,71% στις 8.150 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε πτώση 0,40% στις 10.332 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε απώλειες 1,07% στις 50.038 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 αποδυναμώθηκε 0,53% στις 18.176 μονάδες.

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν καθώς ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι απέτρεψε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και άλλους περιφερειακούς στόχους, με αποτέλεσμα οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent να αυξηθούν κατά 2%.Ωστόσο, τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται, κράτησαν τις απώλειες υπό έλεγχο.

Στο ταμπλό η μετοχή της Inditex, ιδιοκτήτρια της Zara, πρόσθεσε 1,48%, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που ανακοίνωσε την Τετάρτη. Οι πωλήσεις του ισπανικού ομίλου λιανικής αυξήθηκαν κατά 5,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 8,7 δισ. ευρώ, πιάνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν 5,4% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,38 δισ. ευρώ, συμβαδίζοντας επίσης με τις εκτιμήσεις.

Στον αντίποδα, η Akzo Nobel κατρακύλησε 18,37% μετά την αποτυχία εξαγοράς από Nippon Paint και Sherwin-Williams. Η Akzo Nobel, με βασικό εμπορικό σήμα την Dulux, είχε απορρίψει μια κοινή προσφορά σε μετρητά αξίας 73 ευρώ (85 δολάρια) ανά μετοχή καθώς «δεν πλησίαζε» κοντά στο να αντικατοπτρίζει επαρκώς την αξία και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της, ενώ το σχέδιο προσέφερε «ανεπαρκή βεβαιότητα συμφωνίας» για τον διαχωρισμό της επιχείρησης, με τους μετόχους της «να μην προστατεύονται επαρκώς».

Ταυτόχρονα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο τίτλος της Partners Group «κοκκίνησε» 16,33% μετά την ανακοίνωση του γίγαντα των παγκόσμιων ιδιωτικών αγορών με έδρα τη Ζυρίχη ότι περιορίζει τις αναλήψεις επενδυτών σε ένα από τα ιδιωτικά επενδυτικά της κεφάλαια, αντανακλώντας τις πρόσφατες πιέσεις στο private credit της αμερικανικής επιχειρηματικότητας.