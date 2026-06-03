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Ιταλός ΥΠΟΙΚ: «Είμαι ικανοποιημένος διότι η Κομισιόν αποδέχθηκε τις προτάσεις μας»

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Ιταλός ΥΠΟΙΚ: «Είμαι ικανοποιημένος διότι η Κομισιόν αποδέχθηκε τις προτάσεις μας»
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«Όταν αποσαφηνιστούν οι δυνατότητες χρήσης, το υπουργείο μας θα κάνει τις καταλληλότερες προτάσεις, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», δήλωσε.

Την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προβλέπει την περιορισμένη επέκταση της υφιστάμενης ρήτρας διαφυγής και σε δαπάνες για την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης, εξέφρασε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

«Είμαι ικανοποιημένος διότι η Κομισιόν, κάτι το αδιανόητο μέχρι πριν από λίγους μήνες, αποδέχθηκε τις προτάσεις μας, αποτέλεσμα μακράς, σοβαρής και χαμηλών τόνων εργασίας», δήλωσε ο Τζορτζέτι.

«Όταν αποσαφηνιστούν οι δυνατότητες χρήσης, το υπουργείο μας θα κάνει τις καταλληλότερες προτάσεις, με στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να γίνει, φυσικά, μια συνολική εκτίμηση που θα λάβει υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στους δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες μαρτυρούν την προσπάθεια και τη σοβαρότητα της διαχείρισης της δημόσιας οικονομίας της χώρας μας», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Ιταλία
Ρήτρα διαφυγής
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν)
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