Πολιτική | Διεθνή Νέα

Ζελένσκι: «Είναι θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα επιθέσεων»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: «Είναι θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα επιθέσεων»
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο Ρούτε.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευθεί για τον τερματισμό του πολέμου επί ίσοις όροις, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Κίεβο, ο Ζελέσνκι πρόσθεσε ότι είναι μόνο θέμα χρόνου για την Ουκρανία να αυξήσει την κλίμακα παρόμοιων επιθέσεων.

Ο Ρούτε δήλωσε κατά την διάρκεια της κοινή συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο ότι η Ρωσία γίνεται «ολοένα και πιο απελπισμένη» στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία «συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη» περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη, να καινοτομεί και να πετυχαίνει νίκες στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία είναι όλο και πιο απελπισμένη», δήλωσε ο Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές διαφορές: Παράταση έως τέλος του έτους για εξώδικη επίλυση - Εκπτώσεις έως 75%

Οι παγίδες στο ΠΑΣΟΚ με τη συνταγματική αναθεώρηση - Μητσοτάκης και Σαμαράς στην κηδεία του Ταγαρά - Οι ψίθυροι για Φάμελλο

Β. Μαρινάκης: «Καλύτερα να πληρώνουμε διόδια στα Στενά του Ορμούζ από το να κλείσουν»

tags:
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ουκρανία
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider